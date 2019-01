Ella es la madre de los hijos de Ricky Martin y está guapísima

enero 3, 2019 - 10:18 pm

Si te has preguntado quién es la madre de los hijos de Ricky Martin, debes saber que se trata de una mujer guapísima. Según especulaciones en redes sociales, la mamá de Matteo y Valentino sería la actriz y presentadora venezolana Eglantina Zingg.

Todo comenzó cuando Ricky Martin publicó una foto en Instagram en donde abraza a Eglantina Zingg y sus fans le preguntaron si era la madre de sus hijos, ya que supuestamente los gemelos tienen gran parecido con la guapísima mujer.

En uno de los comentarios que escribieron en dicha foto, un fan resaltó que Matteo es igualito a Eglantina y hasta comparó dos fotografías.

Ver esta publicación en Instagram Nena mágica. ✨💫✨ Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 27 Jun, 2017 a las 4:14 PDT

Sobre la madre de sus hijos, el cantante puertorriqueño dijo a la revista Vanity Fair España: “vi la foto y me dije: ‘¿Quién es esta mujer tan angelical, tan transparente?’”

Además, Ricky Martin dejó claro que él no alquiló un vientre: “Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él […] Le daría la vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo”.

Cabe mencionar que Jwan Yosef, esposo de Ricky Martin, Eglantina Zingg y el cantante han asistido a diversas fiestas juntos.

Ver esta publicación en Instagram In L.A. Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 26 Feb, 2017 a las 10:59 PST

Ahora, Ricky Martin y Jwan Yosef se han convertido en padres de una niña, a quien llamaron Lucía. En la primera imagen que el cantante publicó en Instagram solo pueden verse las manitas de la bebé y junto a ella escribió:

“Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-Yosef. Esto ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas”.

Ricky agregó que su familia está feliz por la llegada de Lucía:

“Tanto sus hermanos como Jwan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida”.

Cabe mencionar que Ricky tuvo en el 2008 a Matteo y Valentino mediante gestación subrogada (alquiler de vientre). Algunos medios indican que Lucía también pudo ser engendrada de la misma manera que sus hermanos, pero también se habla de una posible adopción.

