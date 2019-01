El venezolano Freddy Galvis será el campocorto de los Azulejos en el 2019

enero 29, 2019 - 6:07 pm

El venezolano Freddy Galvis dejó este martes la agencia libre tras firmar por una temporada con los Azulejos de Toronto por 4 millones de dólares, con una opción de 5.5 millones para el 2020.

Galvis, quien podrá cobrar bonificaciones adicionales, aceptó una reducción con respecto a su salario de 6.825.000 en 2018.

El falconiano bateó para .248 con 31 dobles, cinco triples y 13 jonrones durante la pasada campaña con los Padres de San Diego, donde disputó 162 juegos de la temporada regular por segunda campaña seguida.

El jugador, de 29 años, acumula un promedio vitalicio de .246 con 65 vuelacercas y 300 impulsadas en siete temporada en la Gran Carpa, seis de ellas con los Filis de Filadelfia, y una con conjunto californiano.

El aguilucho jugará por primera vez en la Liga Americana desde su llegada al Big Show en el 2012. Toronto abrió un espacio en su nómina al colocar en asignación al relevista derecho Danny Barnes.

It might be cold outside, but these plays are 🔥🔥🔥

Welcome aboard, @freddygalvis10! pic.twitter.com/yCeovaJGEQ

— Toronto Blue Jays (@BlueJays) 29 de enero de 2019