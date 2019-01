El reto de Año Nuevo de Mark Zuckerberg para Facebook

enero 9, 2019 - 1:01 pm

El cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, afirmo hoy, que se ha fijado como reto para este 2019 «debatir en público» sobre los problemas de la tecnología, después de que el año pasado su empresa se viese involucrada en multitud de polémicas.

«Mi reto para 2019 es mantener una serie de debates públicos sobre el futuro de la tecnología en la sociedad: las oportunidades, los retos, las esperanzas y las preocupaciones», indicó Zuckerberg en una entrada en su página personal de la red social.

En 2018, el cofundador de la empresa con sede en Menlo Park (California, EE.UU.) se propuso «solucionar» los problemas de Facebook, un reto mayúsculo que terminó probándose extremadamente difícil.

Entre las numerosas controversias que afectaron a la compañía el año pasado destacan la revelación de que la consultora británica Cambridge Analytica utilizó una aplicación para recopilar millones de datos de usuarios de Facebook sin su consentimiento con fines políticos, y la admisión por parte de la red social que piratas informáticos robaron datos personales de 30 millones de cuentas.

Estos dos casos han sido los más sonados, pero en 2018 la plataforma de internet fue noticia por uno u otro escándalo casi cada semana, siendo uno de los más recientes la publicación por «The New York Times» de que la jefa de operaciones de la compañía, Sheryl Sandberg, ordenó a sus empleados que investigaran los intereses financieros del magnate George Soros.

Durante este 2019, Zuckerberg dijo que quiere «hablar con líderes, expertos y gente de la comunidad de distintos campos», y aseguró que estas conversaciones se podrán seguir a través de su cuenta personal de Facebook o Instagram.

«Será interesante intelectualmente, pero también incluye un reto personal. Yo soy ingeniero y estaba acostumbrado a construir mis ideas y dejar que hablasen por sí solas. Pero, dada la importancia de lo que hacemos (en Facebook), está claro que eso ya no basta», indicó. «Así que me voy a exponer públicamente más de lo que me gusta y voy a ser activo en estos debates sobre el futuro, los sacrificios a los que nos enfrentamos y a dónde queremos ir», remachó.

Daniela Romero/Pasante

Noticia al Día