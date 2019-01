El Real Madrid ya sabe el precio de Eden Hazard: 112 millones de euros

enero 16, 2019 - 12:29 pm

El Real Madrid, que pretende a la estrella del Chelsea Eden Hazard desde hace un par de temporadas, ya conoce el precio que el club inglés le puso al jugador belga si quiere hacerse con sus servicios: 112 millones de euros.

Según informaron medios ingleses, Hazard decidirá a final de temporada si renueva su contrato con el Chelsea y que el jugador quiere saber si el Real Madrid hará una oferta ahora o esperará hasta verano. El extremo izquierdo acaba contrato con los ‘blues’ en 2020 por lo que una vez finalice la temporada solo le quedará un año de vínculo con el equipo de Londres.

En el club inglés quieren solucionar cuanto antes el futuro de Hazard. Así lo expresó el director técnico del Chelsea, Maurizio Sarri: “Yo no soy el presidente, no me encargo del mercado, soy el entrenador y quiero hablar de él por lo que hace en el campo, pero tenemos que resolver el problema”.

Por su parte, Hazard habló de varias posibilidades respecto al tema: ” El próximo verano es una posibilidad, pero también lo sería que pasara el resto de mi carrera deportiva en el Chelsea”.

Ante esas palabras, todo indica que tanto la decisión de ambos clubes como del propio jugador se conocerán cuando inicie el mercado de fichajes del próximo verano.

Agencias

Noticia al Día