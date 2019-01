“El Puma” realizará su primera gira tras el doble trasplante de pulmón

enero 30, 2019 - 10:40 am

El cantante José Luis Rodríguez “El Puma” se presentará por primera vez en concierto luego del doble trasplante de pulmón al que fue sometido en 2017, el próximo 11 de mayo en Miami Beach, punto de partida de una nueva gira mundial.

El músico actuará ese día en The Fillmore, para una semana más tarde hacerlo en el Revention Music Center de Houston, Texas, y el 24 de ese mismo mes en The Wiltern Theatre, de Los Ángeles.

Estas fechas son las primeras de su “Agradecido Tour”, que lo llevará por diversas ciudades de Estados Unidos, el resto de América y Europa, dijo Parga en un comunicado en el que se califica esta gira como la “más importante de su carrera”.

“Hoy felizmente puedo decir que estoy a un 80% de mi condición y los médicos dicen que en muy poco estaré 100% para mi público. He prometido volver a los escenarios de esos lugares que visité y muy pronto estaremos anunciando más fechas y más ciudades donde me reencontraré con mi maravilloso público, y eso me hace muy feliz”, expresó el cantante venezolano.

Globovisión

Noticia AL Día