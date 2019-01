El portero Keylor Navas seguirá en las filas del Real Madrid hasta 2021

enero 3, 2019 - 3:42 pm

Keylor Navas renovó con el Real Madrid y permanecerá en el conjunto merengue hasta 2021.

El portero costarricense, ganador de las tres últimas Champions, ha ampliado su contrato una temporada más y tendrá una subida de sueldo. Finalizaba contrato el 30 de junio de 2020 y, si decide seguir pese a que su situación ha cambiado desde la llegada de Solari al banquillo, habrá Keylor Navas en el Madrid hasta 2021.

El club, con este movimiento que no es oficial y del que informa ‘Jugones’ y confirma El Confidencial, pretende reconocer y valorar los años de trabajo y profesionalidad del costarricense.

Keylor Navas fichó por el Real Madrid en el verano de 2014. El club blanco pagó al Levante una cantidad de 10 millones de euros. Estuvo a punto de salir en una operación que se frustró por el famoso fallo en el fax con la operación de David de Gea con el Manchester United. Tuvo que compartir la portería con Iker Casillas, en una rotación que no gustó nada en el club y acabó con la salida del portero internacional español al Oporto. A sus 32 años, cumplidos el pasado 15 de diciembre, ha demostrado ser un ejemplo de profesional y ofrecer un rendimiento que, en ocasiones ha sido cuestionado, pero los resultados están ahí: ganó un doblete con la confianza de Zidane –Liga y Champions– y es el portero de las tres últimas Liga de Campeones conseguidas en Milán, Cardiff y Kiev.

El fallido fichaje de De Gea y los éxitos de Keylor Navas no frenaron los deseos en el Real Madrid de buscar otro portero más joven y con una exitosa trayectoria internacional. A pesar de que estaban Kiko Casilla y Luca Zidane y que el pasado verano se fichó al ucraniano Andriy Lunin, el gran objetivo para Florentino Pérez era la contratación de Thiabut Courtois. El Real Madrid reforzó su portería con el belga, el mejor portero del pasado Mundial de Rusia y con el relevo de Solari por Lopetegui se acabó la rotación. Courtois es el fijo para jugar la Liga y la Champions. Navas ha quedado para disputar la Copa del Rey.

Mejorará su salario

Keylor Navas ganará más de 5 millones de euros netos y recibe el mensaje de confianza del club para que no escuche ofertas en este mercado de enero. En el Madrid quieren dos grandes porteros y se cuenta con Courtois (26 años) y la experiencia de Keylor Navas. La renovación del costarricense podría significar la salida de Kiko Casilla. Pero esta ampliación de contrato de Navas tampoco significa que no pueda tomar la decisión de marcharse al final de la temporada si no está a gusto con su situación y vuelve a recibir ofertas.

A Keylor Navas se le ha relacionado en este mercado de invierno con una posible salida al fútbol inglés y uno de los equipos que podría haber hecho un movimiento para su fichaje sería el Arsenal. Pero Unai Emery ha confirmado que no irán a por el costarricense en este mes de enero: “Nunca hemos hablado sobre un portero porque estamos muy felices con los tres que tenemos ahora. Nunca hemos hablado sobre Navas”. En el entrenamiento de puertas abiertas para los aficionados en estas fechas navideñas, Navas publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que decía: ‘Gracias por todo’. Alimentó los rumores de una posible salida y una forma de despedirse de los seguidores. Nada más lejos de la realidad porque Keylor Navas quiere seguir compitiendo por su puesto hasta el final de temporada. A Solari se le preguntó, en su primera rueda de prensa de 2019, por Navas y dijo que le ve “muy contento”.

Agencias