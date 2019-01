El entrenador de Cardiff dejaría su cargo tras el fuerte impacto de la desaparición de Emiliano Sala

enero 28, 2019 - 8:17 pm

El entrenador del Cardiff, Neil Warnock, reveló este lunes que ha vivido la “semana más difícil de su carrera” tras la misteriosa desaparición del avión de Emiliano Sala en el Canal de la Mancha.

El avión que trasladaba al delantero argentino desde Nantes hacia Cardiff desapareció hace una semana de los radares mientras sobrevolaba en «La Manga».

Warnock confesó que pensó retirarse. Roto de dolor, el técnico, de 70 años, explicó que, cuando firmó, Sala le dijo que marcaría muchos goles.

“Fue una semana traumática y aún lo es. Es imposible dormir. Llevo 40 años en el fútbol y esta, por lejos, ha sido la semana más difícil de mi carrera. No puedo manejar la situación”, confesó Warnock en su contacto con los medios. El director técnico fue clave para que Sala aceptara el traspaso al club galés. Incluso, había viajado a Francia para convencerlo. “Me impactó más que nadie porque conocí al chico y hablé con él durante las últimas seis a ocho semanas”, subrayó. Y dejó una frase inquietante para el futuro inmediato del Cardiff: “Pienso 24 horas al día si debo marcharme o no”.

El entrenador reveló que el plantel del Cardiff se encuentra bajo tratamiento psicológico por lo ocurrido con Sala. “Tenemos que hacerlo. Particularmente yo estoy bien cuando estoy con otra gente, o con los futbolistas. El tema es cuando quedo solo y pienso. ¿Quién puede motivar al motivador?”, comentó.

Ante el Arsenal, los integrantes de la delegación y los aficionados lucirán un narciso amarillo, flor que representa un símbolo para Gales, en homenaje a Emiliano Sala. También se desarrollará un minuto de silencio, como en el resto de los encuentros de la Premier League.

Ahora bien, mientras se devela qué sucedió con Emiliano Sala, el Cardiff entró en conflicto con el Nantes. Según informó el sitio británico The Telegraph, el club “congeló” el pago de la primera cuota, cercana a los USD 8 millones. Cardiff “pagará lo que sea debido, una vez que hayan establecido todas las respuestas y puedan determinar todos los hechos”, dijo una fuente del club al sitio. Si bien el club no se ha expresado al respecto, una fuente que se mantuvo anónima explicó la postura de la institución: “Cardiff dejó muy claro que no tenía nada que ver con los arreglos del vuelo. Estamos ante la posibilidad potencial de negligencia que pudo haber causado el accidente “. El seguro cubriría apenas un 50% del total del pase y del contrato por tres años que la escuadra había firmado.

El entorno del atacante no pierde las esperanzas. Mercedes, la madre del futbolista, y Romina, su hermana, se hicieron presentes hoy en la zona donde desapareció el avión que lo transportaba, con el piloto Dave Ibbotson al comando. Gracias a los fondos aportados por futbolistas, gente relacionada al fútbol, fanáticos y donantes anónimos, la búsqueda privada continúa. Uno de los científicos a cargo de los trabajos, a su vez, reveló que comenzaron a buscar bajo el agua, luego de haber recorrido la totalidad de la superficie de búsqueda, incluyendo las pequeñas islas de la zona.

“Hemos contratado un barco de inspección equipado con equipos de búsqueda de última tecnología, que se utilizarán para realizar una búsqueda submarina de los restos en el área del último contacto de radar”, informó David Mearns, quien trabaja para lo compañía Blue Water Recoveries.

El Cardiff jugará este martes contra el Arsenal (20.45 horas) en partido de Premier, el primer encuentro que jugará el equipo galés desde la desaparición de Emiliano Sala.

Infobae