El día que el príncipe Carlos presentó a Camilla como su novia; Diana acababa de morir

La historia de amor entre Camilla de Cornualles y el Carlos de Inglaterra, realmente fue de telenovela, dos amores que dormían en las camas equivocadas. Mientras Camilla estaba casada con Andrew Parker-Bowles, Carlos parecía feliz al lado de la princesa Diana. Sin embargo, llegó el día en que el príncipe presentó a Camilla como su novia; la princesa de gales acababa de morir.

Hoy la ya duquesa de Cornualles, a sus 70 años relató en una entrevista para el Daily Mail, lo tormentoso que fue huir del acoso de los medios de comunicación. Sin duda, fue una de las mujeres más rechazadas por la comunidad británica.

“Durante más de un año, cuando vivíamos en Middlewick House, yo no podía ir a ninguna parte”.

Tom Parker-Bowles, su hijo recuerdó cómo les perseguían:

“Los paparazis nos seguían a todas partes y nos acechaban como fantasmas. Teníamos unos prismáticos en el cuarto de baño de mamá para vigilarlos. ¡A veces había una docena!”.

Para Camilla fue un verdadero martirio. Pese a que se se dice que Carlos se separó de Diana en la década de 1992, firmaron el divorcio 4 años después. Es decir, un año antes de que Lady Di perdiera la vida.

Hoy se cumplen 20 años de aquella medianoche en enero de 1999, en la que Camilla asistió a la fiesta de su hermana, acompañada del príncipe Carlos. Los medios estallaron al dejarse ver juntos de manera despreocupada al salir del hotel Ritz. Los titulares de los periódicos se llenaron con un ¨Estoy cansado de esconderme¨ o ¨Después de 25 años el príncipe aparece con su amante¨.

Pero, ¿por qué decidió mostrar su relación? Según el diario The Independent, fue Mark Bolland, quien era el secretario del príncipe. Le había sugerido que era tiempo de limpiar la imagen de Camilla. De ahí, empezó a involucrarla en los eventos más importantes de Londres.

No la presentó antes porque no quería arruinar la boda del príncipe Eduardo y Sophie Rhys Jones. De hecho, eligieron el cumpleaños de la hermana de Camilla, porque así no juzgarían al príncipe de usar los eventos de la realeza para anunciar su vida personal.

Desde ese momento Carlos le dio su lugar y fue en el 2005 cuando se convirtió en su esposa. No obstante, la relación de Camilla con Isabel II, que conoció en el año 2000, no era buena, pues no estaba de acuerdo con dicho noviazgo y ni siquiera sabía lo de la planeada ¨Operación Ritz¨.

