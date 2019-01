El caso de Christopher Watts: lo que lleva a las mujeres a enviar decenas de carta de amor a un hombre que mató a su esposa e hijas

enero 6, 2019 - 9:09 am

Christopher Watts, de 33 años, se mostró desesperado por la desaparición de su esposa e hijas. Hizo el llamado por su búsqueda a través de la televisión, pero días después la Policía de Colorado, Estados Unidos, lo arrestó por ser el principal sospechoso. El hombre acabó confesándolo todo. Las había matado.

El cadáver de la mujer estaba en una fosa y el de las niñas en un tanque de petróleo.

Al hombre lo condenaron a tres cadenas perpetuas consecutivas, pero desde su estadía en la cárcel ha recibido decenas de cartas de amor de mujeres, reseñó la BBC.

“He estado pensando mucho en ti”, “estuve viendo tu entrevista y me siento atraída hacia ti (no me preguntes por qué)” o “en el fondo sé que eres un gran chico”, son algunas de las frases en las cartas, una de las cuales llegó con una foto en bikini de una de las remitentes.

Una de las féminas le confesó estar nerviosa por ser la primera vez que le escribía a un preso.

Otros casos

Una de las causas puede ser la hibristofilia, que es cuando una mujer siente placer al estar con alguien que cometes graves delitos. Es poco común.

Otro de los motivos puede se la fama, ya que al involucrarse, ellas también puede ser famosos.

Según reseña la BBC, la psicóloga Sheila Isenberg entrevistó para su primer libro a más de 30 mujeres que habían mantenido relaciones amorosas con asesinos convictos “y asegura que tenían en común el haber sufrido algún tipo de abuso de sus parejas o familiares”.

Cuando tienen una relación con un preso, éste no les puede hacer daño.

Otra causa, podría ser que muchas de las mujeres abusadas han tenido sus propios pensamientos asesinos.

“Han sentido ira contra su abusador, pero no pudieron actuar con base en esa ira. Los asesinos sí actuaron con su ira. Estar en una relación con ellos es liberador para la mujer, en cierta forma”, sostiene la experta, según la BBC.

BBC