El Bono del Niño Jesús dejó a muchos "mirando pa´ San Felipe" y pa´ colmo no ha caído la quincena por el Sistema Patria

enero 2, 2019 - 5:38 pm

Ya estamos en el mes de enero y a la fecha, el tan prometido Bono del Niño Jesús de 10 mil bolívares para los portadores del Carnet de la Patria no llegó a muchos de los registrados. Las quejas no se han hecho esperar por parte de la ciudadanía, que además reclama el retraso en el pago de la quincena por medio del Sistema de la Patria.

“A mí no me llegó el bono y tanto que lo estaba esperando para la cena de Fin de Año. Me dejaron mirando pá San Felipe”, dijo Marina García en Maracaibo.

Como ella, son muchos los que se quedaron a la espera. La mayoría de los que se escuchan fueron beneficiados, son jefes de hogares, un sector al que el Gobierno había catalogado como prioritario para el pago del bono. No obstante, no se negó el desembolso para el resto de los registrados en el Sistema Patria.

A las quejas se suma, el retardo en el pago de la quincena. Desde el viernes cayó en el monedero del Patria, pero hasta este miércoles, el pago no se había hecho efectivo en las cuentas bancarias.

Desde septiembre del año pasado, el Gobierno nacional asumió el pago de nómina de las empresas del sector privado, motivo por el cual los trabajadores reclaman su dinero.

Noticia al Día