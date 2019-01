El aguilucho Herlis Rodríguez comandó la victoria de Cardelanes sobre Bravos

enero 5, 2019 - 8:01 am

Cardenales de Lara no tuvo compasión y derrotó 16 por 7 a Bravos de Margarita, que no pudo evitar la igualdad de la serie y ahora irán a su casa con la obligación de barrer si no quieren regresar al nido barquisimetano.

Los insulares abrieron el marcador en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez en el segundo acto con toque de sacrificio de Francisco Díaz, que ameritó revisión de jugada y al visualizar que no hubo contacto con el pelotero Daniel Mayora anotó sin problemas.

Sin embargo, los locales no pensaban permitir nuevamente lo ocurrido en la noche anterior y los refuerzos del conjunto crepuscular hicieron de la suyas.

Un total de siete carreras se contabilizaron en el tercer tramo en el que Alí Castillo lo inició con sencillo remolcador de una rayita. Luego Rangel Ravelo se sacrificó con elevado al jardín izquierdo y Herlis Rodríguez anotó. Paulo Orlando fue golpeado con las bases llenas y llegó la tercera. Francisco Arcia siguió la fiesta con error cometido por el patrullero derecho José Osuna, para que Castillo y Alejandro de Aza llegaran a la goma. Con la vuelta al lineup, Rodríguez bateó una vez más y soltó sencillo remolcador de par de anotaciones.

Llegó el cuarto para los neoespartanos, que, con sencillo productor de una rayita de Imeldo Díaz, doble con las bases llenas de Olmo Rosario envió tres al plato y línea de Mayora colocó el marcador a una rayita de diferencia.

Un episodio más tarde Francisco Díaz falló con fly al patio central, pero empató el juego en las piernas de David Rodríguez.

El descontrol llegó al bullpen margariteño en el séptimo, que no pudo nuevamente con la producción desenfrenada de los larenses y cinco anotaciones más cayeron en el tanteador.

Juniel Querecuto empujó una con sencillo. Rodríguez soltó triple remolcador de dos carreras. Castillo pegó incogible que mandó a Rodriguez al plato y Rangel Ravelo falló con rodado, pero que permitió a Ildemaro Vargas anotar desde la antesala.

El daño estaba hecho, aunque los cardenaleros querían asegurar la victoria y sumaron cuatro más, con producción una vez más del tachirense Rodríguez, que terminó la noche de 4-3 con cinco fabricadas. El jardinero negoció boleto con la autopista colapsada y el brasileño Orlando anotó. Castillo se sacrificó con elevado al centro, Arcia marcó la número 14 y por último Ravelo sentenció con biangular de dos carreras.

Alexis Rivero ingresó en el duelo para salir ganador y en 1.2 de capítulos laborados mantuvo a raya a los rivales. Por su parte, Anthony Ortega cargó con la derrota al no poder evitar los picotazos en 1.1 innings y permitió tres indiscutibles, una carrera, de los siete bateadores que enfrentó.

Prensa LVBP