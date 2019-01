Ejecutivo ordenó a Pdvsa vender 15% de su producción en petro a partir de este martes

enero 15, 2019 - 6:15 am

El presidente Nicolás Maduro ordenó a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y otras 23 empresas públicas que a partir del 15 de enero vendan 15% de su producción en la criptomoneda petro, dijo durante la presentación de su memoria y cuenta este lunes desde la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“Les doy la orden, el que no pueda cumplirla, me dice y me entrega el cargo de inmediato. Tenemos que construir el ecosistema del petro. 15% es una meta baja para cumplir, porque debería ser 100%, estoy poniendo una meta de corto plazo, para fortalecer la criptomoneda que es uno de lo baluartes del plan de recuperación económica”, agregó el mandatario.

La criptomoneda petro se lanzó en febrero de 2018 y se relanzó en octubre, sin embargo es un activo que todavía no se puede cambiar por otras o por divisas en ninguna casa de cambio virtual internacional.

A comienzos de diciembre el mandatario aseguró que este año se tiene como meta que toda la producción de Pdvsa se venda a través de la criptomoneda.

Banca y Negocios/Noticia al Día