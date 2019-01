EE UU certificó la autoridad de Juan Guaidó para controlar algunos activos de Venezuela

enero 29, 2019 - 11:43 am

Estados Unidos (EE UU) certificó la autoridad de presidente encargado Juan Guaidó para controlar determinados activos del país sudamericano mantenidos por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York o por cualquier banco asegurado por Estados Unidos, reportó el martes el Departamento de Estado.

La certificación, entregada el viernes, se aplica a determinados activos mantenidos en cuentas que pertenecen al gobierno venezolano o a su banco central.

“Esta certificación ayudará al gobierno legítimo de Venezuela a salvaguardar esos activos para beneficio del pueblo venezolano”, dijo en un comunicado Robert Palladino, portavoz del Departamento de Estado.

The United States has taken action to support interim President Guaido protect #Venezuela assets for the benefit of its people. We call on other governments to recognize @jguaido and take similar steps. #EstamosUnidosVE https://t.co/vzHTj807gu

— Robert Palladino (@StateDeputySPOX) January 29, 2019