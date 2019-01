Diputada Nora Bracho: “Maduro, vas a salir con la fuerza del pueblo”

enero 10, 2019 - 5:40 pm

Este jueves la plazoleta del Rectorado nuevo de la Universidad del Zulia (LUZ), sirvió de escenario para que cientos de zulianos se reunieran en rechazo a la juramentación para un nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro, a quien consideran un usurpador.

La diputada de la Asamblea Nacional (AN) Nora Bracho, dijo que “Maduro se juramentó ante un Tribunal Supremo de Justicia que se ha convertido en la sastrería particular de este régimen acomodando leyes y sentencias para perpetuarse en el poder”.

Refirió que “este usurpador una vez más violenta la Constitución y le da un zarpazo al corazón de todos los venezolanos, sobre todo de aquellos que han muerto en los hospitales por la falta de medicinas, atentando así contra los pacientes oncológicos y renales que viven una tragedia diaria, la viven los niños que mueren por desnutrición y los ancianos que mueren de mengua”.

Según Bracho “Nicolás se ampara en las armas, en la violencia y en el miedo para someter al pueblo. Desde la AN estamos interpretando el llamado de los ciudadanos de este país y el acompañamiento de todos los países que nos han tendido la mano desconociendo a este régimen”.

“Desde el partido Un Nuevo Tiempo no podemos olvidar además a nuestros presos políticos como los policías metropolitanos, a mi compañero diputado Juan Requesens y a quienes han muerto en manos de estos nefastos personajes, a Oscar Pérez, Neomar Lander, Paúl Moreno y Fernando Albán por solo recordar algunos de los caídos en esta lucha”, recordó la parlamentaria.

Afirmó también que no dejarán de abogar por la entrada de alimentos y medicinas al país, así como también en la petición de efectuar elecciones generales para devolver la institucionalidad y el Estado de Derecho en una gran “reconciliación nacional”.

Finalmente hizo un llamado a que se fortalezca la unidad de todos los factores “para que juntos saquemos al usurpador de Maduro de la silla presidencial que con miseria, sangre y violencia quiere perpetuarse. En la AN decidimos que no permitiremos que sigas violando la Constitución y la vida de los venezolanos. Maduro, vas a salir con la fuerza del pueblo venezolano porque no queremos que corra más sangre en Venezuela” agregó.

Nota de Prensa