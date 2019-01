Diputada Fernández "No nos permitiremos defraudar al pueblo"

enero 21, 2019 - 12:05 pm

La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Marianela Fernández, aseveró este lunes a Noticia al Día que la AN viene dando pasos necesarios. “Todos deben entender que estamos tratando con una dictadura. Hay planes que no se pueden revelar para no cometer errores”, dijo.

Asimismo Fernández pidió confianza y mucha prudencia. “Opiniones van y vienen pero nosotros estamos firmes. No nos permitiremos defraudar al pueblo”, detalló al ser preguntada por próximos pasos a seguir después del 23 de enero.

“Hemos colgado las banderas de los partidos políticos, porque es un momento de unidad”, afirmó la también vicepresidenta del Grupo Parlamentario Venezolano, Marianela Fernández.

