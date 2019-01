Diputada Desirée Barboza: Para lograr la transición es necesario el apoyo de la Fuerza Armada Nacional

enero 8, 2019 - 4:50 pm

La diputada de la Asamblea Nacional (AN), Desirée Barboza, manifestó sus opiniones acerca del panorama político que vive Venezuela actualmente y los escenarios que se presentaran luego del 10 de enero, cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro se juramente ante el Tribunal Supremo de Justicia y tome posesión de su segundo mandato.

En este sentido, Barboza comenzó diciendo: “El 10E se consuma la usurpación de Maduro en el poder. Hay que ser responsables en decir que ese día él no se va, porque está haciendo uso de la fuerza y allí entra nuestro accionar: un mecanismo de transición, conformado por la AN, TSJ, Ministerio Público y la Fuerza Armada Nacional. En estos órganos recaería la responsabilidad de llevar las riendas de Venezuela; todo apegado a la Constitución. Además, desde la AN, poder nombrar representantes en los distintos organismos nacionales e internacionales que nos ayuden a concretar esa transición”.

De igual modo, señaló: “Para lograr la transición es necesario la Fuerza Armada Nacional, la cual debe saber que tiene un rol que cumplir; una competencia que asumir, que es la defensa de la Constitución. Ellos son pieza fundamental para ejecutar esta transición y sacar a Maduro del Poder. Es un llamado público a la FAN a que asuma su responsabilidad. Deberían ser ellos los primeros quienes tendrían que sacar a Maduro del poder”.

La parlamentaria dio a conocer parte de la agenda del 10E y en este sentido dijo: “Para el 10 se están planificando una serie de movimientos y protestas, porque para salir de una dictadura todos debemos formar parte de la transición y ayudar que se dé el quiebre del Gobierno. En Venezuela, como en distintos países, se estarán realizando manifestaciones, tanto en rechazo a la usurpación de Maduro en el Poder, como en respaldo a la Asamblea Nacional.

Indicó que ni la Asamblea Nacional, la sociedad civil, ni la comunidad internacional reconocen al Fiscal General de la República, tampoco al contralor ni los magistrados del TSJ en Venezuela. Sin embargo, acotó: “Estoy convencida que algunos magistrados que están aquí en el país saben las responsabilidad que tienen con la patria.

Barboza resaltó la labor de la comunidad internacional para lograr junto a la oposición venezolana que se abra el proceso de transición, entre las acciones que se destacan: sanciones a funcionarios venezolanos y desconocimiento a la legitimidad del Gobierno de Maduro. En este sentido, saludó la postura del Grupo de Lima al pronunciarse antes de la juramentación de la nueva directiva de la AN, y dijo que el parlamento espera seguir contando con el apoyo mundial.

Finalmente, al preguntarle si el presidente de la AN y demás líderes de oposición tenían miedo, la legisladora subrayó que Voluntad Popular ha sido el partido que más ha sufrido ataques políticos como encarcelamientos, represiones e incluso muertes de dirigentes durante las protestas de 2017. “El miedo es libre, pero también es nuestro motor para luchar por la libertad; preferimos ser reprimidos que permanecer 20 años más en dictadura. Nosotros estamos conscientes del compromiso que tenemos con la libertad de Venezuela y eso vale más que el miedo”, concluyó.

Fotos: Carlos Robertson

