Diosdado Cabello informó que se reunió con Juan Guaidó

enero 23, 2019 - 8:20 pm

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), notificó que se reunió con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN), quien se juramentó como presidente de la república.

Así lo expresó en su Programa “Con el Mazo dando”, transmitido durante la noche de este miércoles.

“A mí me pidieron una reunión ayer (el martes). Yo dije que no iba a decir nada de esa reunión siempre y cuando cumpliera. Guaidó me dijo: Yo me estoy reuniendo con usted porque usted es un hombre de palabra”, expuso cabello.

Refiriéndose a Guaidó, prosiguió diciendo “muchacho irresponsables no quiero nada, no quiero nada, esa oposición es así toda y no contento con eso hoy me mandó otro mensaje. A mí si usted no cumple su palabra va a llevar y si quiere me desmiente”.

Indicó que Guaidó le dijo que “fue muy presionado”, a lo que el presidente de la ANC enfatizó “presión vas a llevar de nosotros, para que sepas”.

Rechazó el juramento de Guaidó como Jefe de Estado por lo que reiteró que en Venezuela hay un solo Presidente de la República y un solo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Acentuó que también hay una sola Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En desarrollo….

