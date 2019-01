Diosdado Cabello aseguró que en el país no habrá confrontación de poderes

enero 7, 2019 - 3:00 pm

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que en el país no habrá confrontación de poderes.

Cabello aseguró que ante la situación del desacato de la Asamblea Nacional (AN), “tenemos contemplado la juramentación del presidente Nicolás Maduro este 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”.

El también presidente de la Asamblea NacionaL Constituyente (ANC), convocó a todo el país a que este 10-E se acomapañe a Maduro Moros a la toma de posesión de su segundo mandato, “un hecho totalmente legítimo”.

Asimismo, indicó “no debe extrañar al mundo que los revolucionarios respetemos a la Constitución mientras que la oposición la desconozca desde su inicio”.

Por su parte, señaló que el Estado no puede detenerse, por eso se aplica el artículo 231 de la Constitución, el cual reza que “el candidato elegido tomará posesión del cargo de Presidente de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente de la República no pudiese tomar posesión ante la AN lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”.

Detalló que “la guerra que tienen contra Venezuela impide que se pueda comprar medicinas u optar a financiamiento en el extranjero. El grupo de Lima viene a decir que las embarcaciones interceptadas el 22 de diciembre, estaban en territorio de Guayana. Ese territorio pertenece a Venezuela. Es inaceptable que haya venezolanos que avalen ese documento. La soberanía no es un término relativo, es un término absoluto, todos los venezolanos estamos obligados a defenderla”.

Cabello agregó que no habrá más elecciones este año a menos que la ANC llamé a unas.

Además ratificó que no hay propuesta final de una nueva constitución “solo ideas que se agarran de las comunas”.

Noticia al Día