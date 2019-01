Después de la “tempestad” (Luis Semprún Jurado)

enero 11, 2019 - 9:16 am

“Cuando hay tormentas, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto”

MAHATMA GANDHI

“No hubo sorpresas, camarita”, fueron las palabras de bienvenida de Anacleto, no sin cierto dejo de ironía. “Los vendedores de sueños y los opinadores de oficio volvieron a lo de siempre: fallar. Llevaban días haciéndole creer a sus seguidores que el 10E sería la fecha tope para el desmoronamiento de Nico y del chavismo, porque ese día el mundo desconocería al Presidente y al gobierno venezolano. Es decir, estaríamos solos y aislados en el planeta, y no habría un alma que diera medio por nosotros. Lo increíble es que existan pendejos que no analizan el quehacer político nacional para poder sacar sus propias conclusiones y se dejen llevar por una marea de sesudos ‘y que de izquierda’, que quieren ser más papistas que el Papa’ y creen tener a Dios sujeto por las barbas, y una derecha rancia que siempre ha mirado al pueblo como su ‘sirviente’, por lo que éste no la quiere, que sabe que jamás volverá al poder por la vía democrática en Venezuela. Pero te pintan ‘los posibles escenarios para el 10E’ en los que nunca podría pasar lo que termina sucediendo. Después de tantos fracasos no se entiende como no asimilan su divorcio con el pueblo, como no entienden que ya no engañan a todos todo el tiempo, ni que el mundo no gira únicamente alrededor de sus aliados internacionales. A la toma de posesión de Nico, para su segundo mandato, 92 representaciones extranjeras, entre Presidentes, cancilleres, delegados especiales, vicepresidentes y otros tipos de autoridades, dijeron ‘presente’ porque saben que él es el Presidente electo en un proceso electoral en Mayo del 2018, donde obtuvo más del 67% de los votos escrutados. Que parte de la oposición chille por no haber participado es su problema, porque fíjese: Todo el 2017 pidieron Constituyente; se llamó a una y no participaron porque los partidos políticos no podían imponer sus listas y no les gustaba que hubiesen candidatos territoriales y sectoriales. Si ellos eran mayoría en todo el país, ¿qué les impediría salir airosos tanto en los estados como en los sectores? Luego pidieron elecciones adelantadas y se les complació al adelantar el proceso electoral presidencial para Mayo en el 2018. Pero tampoco participaron porque venían de perder 19 de 24 gobernaciones, en las que se juraban ganadores. Entonces tenían que lograr que sus aliados extranjeros les hicieran el trabajo que ellos no lograron culminar con éxito y empezaron a crear la matriz del ‘ventajismo’ y del ‘fraude’, para que aquellos que nos siguen viendo como sus sirvientes arreciaran sus ataques contra ‘nuestra rebeldía’. La guerra de no sé que generación, los bloqueos y las sanciones no son más que instrumentos injerencistas utilizados por quienes saben que tienen poder y mucha influencia, que siempre han utilizado para avasallar a todo aquel que osa enfrentarlos. Pero esta vez les ha tocado tratar con un pueblo valiente que entiende el significado de la resistencia y que no les ha permitido que lo pisoteen. Quién no quiera entender que el pueblo ya sabe quienes son sus verdugos, allá ellos, nada puede hacerles cambiar de opinión. Pero si no les gusta lo que cosechan, deben analizar y cambiar lo que siembran. El acto de juramentación para el nuevo mandato se llevó a cabo como estaba planificado. Así que tenemos Presidente constitucional, el mismo que teníamos y por el cual votamos. Ahora viene la calma”.

Mahatma Gandhi dijo: “cuando hay tormentas, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto”. ¿Cómo catalogar al que hoy, en vez de esconderse temeroso por los pronósticos de los oraculistas, sale a dar la cara por sus convicciones y a reconocer sus errores, en medio de ataques despiadados de la rancia y cipaya aristocracia y derecha criolla, así como de sus aliados, intolerantes extranjeros de su misma calaña? La verdad es que, digan lo que digan, les ha salido un hueso duro de roer, un contrincante inteligente y valiente al que no le asustan las amenazas, y al que por el contrario, el trabajo le anima. Nico aprendió muchísimo del Gigante, sobre todo a estar alerta en todo momento para poder actuar con la cabeza clara y el corazón frío. Luego de su juramentación dio un discurso que debe ser analizado en su fondo y en su forma por simpatizantes y detractores.

Quienes esperaban disturbios que impidieran el acto de juramentación se quedaron con los crespos hechos; la firmeza en las declaraciones de los representantes de nuestra FANB desanimó a más de uno contratado como actor principal. El tiempo de las blandenguerías y de “laissez faire” quedó atrás para dar paso a la mano firme y dura en contra de los enemigos de la patria, los terroristas y los violentos. Así mismo pudimos escuchar lo solicitado a los países que conforman el Cartel de Lima respecto al comunicado que sacaron, a los que el gobierno venezolano dio 48 horas para que rectificaran so pena de que se tomen las medidas recíprocas y crudas pertinentes. Ningún país puede abrogarse el derecho de intervenir en los asuntos internos de países libres y soberanos, de darles órdenes, ni de atacar sus instituciones.

¿Qué puede criticar Colombia a otro país sobre la violación de los derechos humanos cuando su práctica institucional es la de asesinar a cuanto líder opuesto al gobierno tenga la “osadía” de denunciar sus fechorías? ¿A cuántos han asesinado entre el 2018 y lo que va del 2019? ¿Qué puede hablar Duque de “crisis humanitaria” cuando en la frontera de la goajira siguen muriendo niños por desnutrición y falta asistencia social? Pero lo más grave es el daño que el estado colombiano le hace a la humanidad con la producción de droga (primer país exportador del mundo), la cual aumenta todos los años. ¿Qué puede alegar el estado colombiano por la migración de venezolanos hacia su territorio, la mayor parte de los cuales son colombianos de segunda generación, si sus parturientas vienen a parir a Venezuela, si en Venezuela tenemos más de cinco millones y medio de sus conciudadanos legales y unos ochocientos mil ilegales, y jamás le hemos pedido un centavo a nadie para darles atención? ¡Desvergonzados!

La mayoría de los expresidentes de los países que conforman el Cartel de Lima han sido enjuiciados y sentenciados por ladrones durante sus mandatos. La lista es larga. Pero el colmo de los colmos es Cacri, que cree en la amistad y apoyo de quienes les dejaron solos durante la Guerra de las Malvinas y que más bien apoyaron a Inglaterra. ¡Con amigos así, quién necesita enemigos! ¿Por qué ya no se habla de la marcha de hondureños y salvadoreños hacia la frontera de EEUU, ni de como fueron y son tratados? ¿Por qué calla la prensa internacional sobre la muerte de niños extranjeros separados de sus padres y enjaulados como animales por la policía norteamericana? Ah, es que nada de eso se refiere a Venezuela y por lo tanto no es noticia. Pero si al vampiro se le infecta un uñero, a Julio Borgia se le cae una calza de una muela, o cualquiera de los que andan por el mundo malponiéndonos se resfría, primera plana.

A muchos les cuesta creer que después de todo lo que ha pasado, Nico siga llamando a la paz, al diálogo, a la concordia. Y es que esa es nuestra naturaleza, la bondad y el amor, pero sobre todo el perdón. El pueblo sabe que a los empresarios tramposos les llegará su hora, lo mismo que a los especuladores y hambreadores. Su castigo será proporcional a sus faltas, como lo está siendo el de politiqueros de oficio y vendedores de ilusiones que se desesperan al saber que jamás volverán a ser gobierno en nuestra hermosa patria. Atravesamos tiempos muy difíciles, que nadie se engañe, tiempos que exigen tolerancia, paciencia e inteligencia y sobre todo, mucho trabajo y producción. Pero como tierra bendita por Dios, saldremos adelante y dejaremos atrás este tiempo de penurias. La organización y la unión del pueblo será el elíxir de nuestra salvación. Seremos siempre tierra de hombres dignos y libres.

Luis Semprún Jurado

