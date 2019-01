Escasez de agua en la ciudad de Maracaibo y San Francisco

enero 31, 2019 - 3:22 pm

Los baños ahora son espacios abiertos y las pocetas pasaron a ser hojas de periódico para no aguantarse las ganas o agarrar una infección.

Suena grotesco y hasta ofensivo, pero es la realidad de muchos zulianos quienes desde hace semanas no ven una gota de agua ante la grave problemática que atraviesan las ciudades que dependen del embalse Tulé, y es que no han encontrado otra alternativa que hacer sus necesidades fisiológicas sobre las noticias de ayer.

De acuerdo al relato para Noticia al Día de una habitante al norte de Maracaibo, la última vez que llegó agua a su casa fue hace dos semanas, los recipientes que tiene en su casa, para poder contener el líquido, no poseen la capacidad suficiente para aguantar tanta sequía, por lo que al transcurrir el tiempo se fue acabando hasta dejarla, hace cinco días, sin una sola gota.

“Desde hace cinco días no tengo agua, me he bañado pero con el propio sudor. El baño de la casa está que no se aguanta por lo que hemos tenido de defecar encima de periódicos, a eso hemos llegado (…) lo agarramos con una bolsa y lo tiramos a la cañada ¡No hay de otra! y la que he conseguido por parte de los vecinos, que todavía les queda, ha sido para cocinar. He tenido que comprarla para beber, pero ya no hay dinero”, dice Yuly Valles, habitante del norte de Maracaibo

“Estoy que me tomo el agua del aire acondicionado”

Ante la problemática algunos se las ingenian para mermar la sequía y aprovechan cada nota que emana de los aires acondicionados, pero esta insuficiente para la demanda de los zulianos.

“Tengo una ponchera pegada ahí todo el día, por lo que mientras hay luz tengo el aire prendido, qué ironía que el aire acondicionado terminó siendo un grifo. No se llena y tampoco es que bota mucho, pero para echarle una agüita a los tenedores y platos sirve (…) por aquí no hay agua mineral, estoy que me tomo el agua del aire acondicionado. Esto está feo”, dice Evelin Antúnez.

Sin dormir a la espera del agua

Aunado al inexistente aseo personal que manifiestan muchos, la falta de descanso producto de la incertidumbre sobre si llegará o no el agua en las madrugadas es otro de los factores que tienen a más uno abriendo, al menos una vez por hora, los inertes grifos.

“Tenemos varias noches que nos turnamos, llevamos algunos días en lo mismo, antes le decía a los muchachos que se recogieran temprano y ahora les pido que revisen a cada rato a ver si está llegando el agua o no. Otras veces comienza a salir en la madrugada tipo 2:00 am, pero estas veces no, no sale absolutamente nada”, dice Miguel Villasmil.

¿Y el agua pa’ cuándo?

El gobernador del Zulia Omar Prieto aseveró, durante unas declaraciones este 30 de enero en el Casco Histórico de Maracaibo, que ya la problemática del agua se encamina a una solución.

“Ya empezamos a bombear agua, teníamos algunas bombas dañadas, pero ya se repararon. Hoy se reincorpora la tercera bomba, mañana la cuarta y a finales de esta semana la quinta (…) Estamos actualizando el sistema tecnológico de la estación de Tulé, la cual estaba casi desmantelada, habilitamos unos transformadores para estas bombas”, indicó Prieto

Precisó que además se hizo un estudio para comenzar la segunda etapa de Tulé, el embalse del cual depende la metrópoli zuliana.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día