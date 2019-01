Departamento de Estado de EE. UU. pide a los venezolanos el apoyo

enero 12, 2019 - 8:35 pm

El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su portavoz adjunto, Robert Palladino, dio a conocer un comunicado de respaldo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y su decisión de asumir las responsabilidades establecidas en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución Nacional.

A continuación el comunicado completo:

“Estamos con el pueblo venezolano y elogiamos el feroz compromiso con los principios democráticos de los miembros electos de la Asamblea Nacional de Venezuela. Elogiamos el coraje de los líderes de la Asamblea Nacional, particularmente su presidente, Juan Guaido, y su decisión de invocar a las autoridades de la Constitución venezolana.

Hacemos un llamado a todos los venezolanos para que respalden y respeten el papel de la Asamblea Nacional, según lo establecido en la Constitución venezolana de 1999, y, en particular, para que las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas respeten todas las protecciones que la Constitución le otorga a Guaido y otros. Miembros de la Asamblea Nacional, especialmente su seguridad y bienestar.

El pueblo de Venezuela merece vivir en libertad en una sociedad democrática gobernada por el estado de derecho. Es hora de comenzar la transición ordenada hacia un nuevo gobierno. Apoyamos el llamado de la Asamblea Nacional para que todos los venezolanos trabajen juntos, pacíficamente, para restaurar el gobierno constitucional y construir un futuro mejor.

El gobierno de los Estados Unidos continuará usando todo el peso del poder económico y diplomático de los Estados Unidos para presionar por la restauración de la democracia en Venezuela“.

