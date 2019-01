Corina Smith: “Me planteé el reto de llevar mi música fuera de Venezuela”

enero 11, 2019 - 11:17 am

Corina Smith hace una pausa en el maratón de composición, grabación y producción en el que ha estado corriendo desde que comenzó 2019, en Ciudad de México, sus planes profesionales de cara al inicio de este año son lanzar un nuevo tema.

¿Qué la impulsó a compartir Este año con sus seguidores, tomando en cuenta que inicialmente la escribió para usted como un balance de 2018?

Sentí que más personas podían sentir lo mismo que yo. Lo que plasmé ahí es algo universal, que no me pasó específicamente a mí. Este año fue una manera de drenar. Fue muy claro para mí que era un tipo de canción para compartir. A mí me gusta siempre ser real y no pienso qué opinará la gente de mis temas.

Ver esta publicación en Instagram “ Ñ” ♡ Una publicación compartida de corina smith (@corinasmith) el 29 Dic, 2018 a las 1:38 PST

¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que ha obtenido a lo largo de su trayectoria?

He tenido muchos aprendizajes de todo tipo asociados a la parte musical, de producción, que es un valor importante para mí porque comparo cómo escribía o cómo producía hace tres años y ha habido un crecimiento muy grande. Lo más importante que he aprendido es a ser yo. Es vital preservar tu identidad y escucharte a ti. La idea no es complacer a las demás personas antes que a ti. Tengo muchas cosas que aprender todavía. Lo que importa es tener un proyecto auténtico.

¿Qué planes tiene para el primer semestre de este año?

Wow. Muchísimos. He venido todos los días del año a escribir y producir música en un estudio en el D.F. Ha sido un inicio soñado para mí y todos los días estoy creando. Además, estoy firmando con una disquera muy innovadora, en la que también está Bad Bunny, ellos creen en mi visión y creatividad. Me planteé el reto de llevar mi música fuera de Venezuela y seguir innovando. La gente se va a dar cuenta del ritmo con el que sacaré música en 2019. Tengo un estreno el 18 de enero y también en febrero.

El Universal

Noticia al Día