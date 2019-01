Constituyente Joel Cedeño denuncia que sus datos y fotografías fueron usurpados para estafa con medicamentos

enero 4, 2019 - 7:47 pm

El constituyente, Joel Evelio Cedeño Román del Dirigente estudiantil universitario del estado Zulia, denunció a través de Noticia al Día que su nombre y fotografía fue usurpado para una estafa con medicamentos, a través de las redes sociales.

Cedeño explicó: “Mi fotografía fue utilizada con datos de una persona del estado Monagas, identificada como Joel Jesús Cedeño, cuyo número de cédula es totalmente distinto al mío, quien ha incurrido en hechos de corrupción, jugando con la necesidad del pueblo, específicamente con unos medicamentos. Rechazo esta acusación y me pongo a disposición de la investigaciones en las instancias concernientes”.

Cedeño fue señalado de presuntamente estafar un periodista del estado Mérida, quien buscaba un medicamento para su hijo de 18 meses de nacido, tras padecer Acidosis Tubular, según publican algunos medios nacionales.

Resaltó que se han hecho averiguaciones a través de los organismos de seguridad del Estado para constatar sobre una red de estafas de medicamentos.

Igualmente, comentó: “En el buscador de Google escribes Joel Cedeño y aparece mi foto, supuestamente solicitado por robo en Carupano, estado Monagas. Se investigó la dirección donde reside esta persona y se trata de un caserío de Columbo, donde ni siquiera hay conexión a internet”.

El periodista del estado Mérida replicó la información y se comunicó con el líder político zuliano para pedirle disculpas y le manifestó que la publicación fue eliminada.

ATENCIÓN 1) ACLARATORIA Tras corroborar la información con distintas fuentes sobre la denuncia que por estafa me hicieron llegar, en la que involucran a un Diputado de la @ANC_ve, responsablemente me vi en la obligación de borrar el tweet por cuanto los datos no corresponden.

— Iván Alfonso Rivera (@ivanrive3) January 3, 2019