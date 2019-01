Constitucionalistas: AN debe declarar “vacío de poder”

enero 7, 2019 - 7:14 pm

El 10 de enero asume Nicolás Maduro, como todo indica, un nuevo periodo presidencial. El propio mandatario aseguró que “llueva truene o relampaguee”, será presidente por otro periodo. Sin embargo, quienes anuncian que desconocerán un nuevo período del presidente Maduro, han propuesto otros escenarios, como el presentado por el recién electo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Guaidó, durante su juramentación el 5 de enero, ha puesto sobre la mesa el llamado Consejo de Transición, como ruta a lo que denomina “el regreso a la democracia” en Venezuela. No obstante, esta consejo no se contempla como figura constitucional.

“La transición es una etapa política donde los principios que la gobiernan son democráticos. En ese tránsito se puede crear cualquier figura que cese un régimen que está muriendo y nazca otra figura, que permita arribar a una estabilidad en el país”, explicó el abogado constitucionalista Perkins Rocha.

Sin embargo, queda por parte de Guaidó y la Asamblea Nacional, explicar en qué consiste esta propuesta y cómo pretenden aplicarla.

“Se impone si se cumple el vacío que existe en la Presidencia de la República. Son alternativas constitucionales. Un Consejo de Transición, tendría efecto después de la ausencia del Ejecutivo”, dijo Rocha.

Aún la reciente designada junta directiva del Poder legislativo no ha profundizado en esta materia. El abogado indicó que la propuesta debe ser “pulida, perfeccionada y luego explicada”.

“No existe constitucionalmente, es una propuesta, lo cual no quiere decir que no se haga, que sea viable o no viable. Pero no podemos hablar de transición hasta que no se asuma el vacío de poder. El 11 de enero Venezuela amanecerá sin presidente constitucionalmente”, manifestó.

En la sesión de esta martes 8 de enero, el Parlamento discutirá lo siguiente:

1.- Debate sobre la transición política en Venezuela ante la emergencia nacional y la pretendida juramentación inconstitucional de Nicolás Maduro el 10 de enero

2.- Proyecto de Acuerdo sobre la creación del Fondo de Recuperación de Activos Provenientes de la Corrupción destinados a la recuperación económica del país

3.- Debate sobre la soberanía territorial y petrolera de Venezuela

Verificar y declarar

De hecho pero no de derecho. Para el también jurista, Leonel Alfonso Ferrer, el 10 de enero Maduro estará “ejerciendo el poder contra el derecho“. Ferrer indicó que el Parlamento debe verificar a través de una comisión el vacío de poder y declarar la usurpación del cargo.

“El único órgano legitimado será la AN, para tomar las medidas correspondientes para combatir esta condición fáctica”, manifestó. Respecto al Consejo de Transición como propuesta de carácter político, indicó que el Parlamento puede constituirla mediante un acuerdo.

Indicó que a pesar de que la Constitución no está diseñada para prever estos “escenarios de facto”, los artículos 333 y 350 responden como parte de las alternativas que tiene el parlamento para accionar. Sin embargo, alentó que debe existir un diálogo con las principales fuerzas del Estado como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

“El Consejo de Transición tendrá como finalidad nombrar a una comisión parlamentaria, encargada de mantener reuniones con la Fanb, para forzar la barra”, expresó.

Sin reconocimiento

Las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, con las que Maduro sostiene su permanencia en el poder, han sido desconocidas por más de 40 países, además de condenadas por organizaciones internacionales.

Guaidó desde que asumió como presidente del Parlamento, pretende plantarse como una contrafuerza hacia el Ejecutivo. Asegura desde entonces que harán lo necesario para terminar la crisis política, social y económica que atraviesa el país.

“Venezuela vive una dictadura sin máscaras, sin filtros. Este es un sistema miserable que somete al venezolano por el estómago”, expresó Guaidó durante su juramentación el pasado sábado.

Efecto Cocuyo