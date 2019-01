Conozca el amor secreto de Shakira, la volvió “más loca” que Piqué

enero 3, 2019 - 10:13 am

La cantante Colombiana Shakira lleva tantos años estando en la élite que se ha contado prácticamente todo sobre ella. Desde que era joven la admiración por la colombiana es tal que muchos creen conocer su vida de cabo a rabo.

Sin embargo, aún quedan secretos por desvelar sobre la barranquillera, entre ello sus amores. No han sido muchos precisamente.

Hay un amor secreto que aún sigue dando mucho de qué hablar. Entre otras cosas porque es, como mucho aseguran, “el amor prohibido de Shakira”.

Su amor secreto

Y no es otro que Gustavo Cerati. Fallecido a sus 55 años en 2014, el cantante y compositor argentino había marcado muy fuerte el corazón de Shakira.

Cuentan los que más la conocen que desde pequeña estaba loca por él y por sus canciones. Tanto es así que incluso hay quien asegura que “Estaba más loca que por Piqué”.

El caso es que la colombiana, tras muchos años de adoración en su etapa de juventud, pudo cumplir su sueño (profesional, no amoroso) y trabajar junto a Cerati.

Fueron varias las canciones en las que colaboraron. Un trabajo conjunto que siempre estará en el recuerdo de la colombiana que, siempre que puede, le dedica unas bellas palabras a su admirado Gustavo.

“Lo pasé tan bien con él, a veces nos juntábamos a hablar a solas. Era una persona que confiaba mucho en mí. Creo que me consideraba su amiga. Me acuerdo de que nos reíamos mucho juntos, y también teníamos momentos de más profundidad, en conversaciones sobre cuestiones existencialistas” o “Esta canción va para todos los que alguna vez pasamos un momento difícil. No importa qué tan mal se vean las cosas, hay luz al final del camino.

Esta canción quiero dedicársela a mi gran amigo Gustavo Cerati. Gustavo, después de la tormenta, sale el sol” son algunas de las palabras dedicadas al cantante.

Un amor secreto que Shakira ya no oculta y que, por suerte, siempre podrá recordar gracias a su música.