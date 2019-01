Conoce a los ganadores de los SAG Awards 2019

enero 28, 2019 - 10:18 am

Este 27 de enero de 2019 se llevó a cabo la edición número 25 de los Screen Actors Guild (SAG) Awards, evento en el que los actores premiaron a sus colegas por sus interpretaciones en cine y televisión durante los últimos 12 meses.

Ronda te trae un recuento de los ganadores:

Categorías de cine:

Mejor actor:

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Mejor actriz:

Glenn Close, The Wife

Mejor actor de reparto:

Mahershala Ali, Green Book

Mejor actriz de reparto:

Emily Blunt, A Quiet Place

Mejor elenco:

Black Panther

Categorías de televisión:

Actor en una película para TV o miniserie:

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Actriz en una película para TV o miniserie:

Patricia Arquette, Escape From Dannemora

Actor en una serie de drama:

Jason Bateman, Ozark

Actriz en una serie de drama:

Sandra Oh, Killing Eve

Actor en una serie de comedia:

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Actriz en una serie de comedia:

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Elenco en una serie de drama:

This Is Us

Elenco en una serie de comedia:

The Marvelous Mrs. Maisel

Premio a la trayectoria:

Alan Alda

Agencias

Noticia al Día