Conindustria: Los sueldos no se pueden mantener por más de tres semanas

enero 15, 2019 - 11:55 am

Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), aseveró que el comercio está detenido y la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos que se aceleró durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 hicieron que este año 2019 inicie con un consumidor que no puede comprar y comercios que prácticamente no pueden abrir.

“En cuanto al aumento de sueldo solo se puede llamar una respuesta a esa pérdida del poder adquisitivo y respuesta que se da de mes en mes porque la pérdida del poder adquisitivo del bolívar ha sido de tal magnitud que no sostiene que los sueldos se puedan mantener por más de 3 semanas. Las empresas vienen haciendo ajustes a los sueldos casi que quincenalmente y con eso no alcanzan a compensar los altísimos niveles de inflación que el señor Maduro ha causado a través de su maquinita de emisión monetaria que se llama Banco Central”.

“Son medidas que van respondiendo a la tremenda distorsión que ha causado”, expresó.

Indicó que la “mortandad empresarial” va a continuar en relación a la situación económica del país y el imposible acceso a créditos bancarios que permitan continuar operando. “No tienen crédito, tienen altísimos niveles de descapitalización, no tienen consumidores, no pueden cambiar sus bolívares para poder comprar materia prima, la materia prima local no se está fabricando”, explicó en entrevista en Unión Radio con Cesar Miguel Rondón.

Destacó que las empresas solo piensan sobrevivir en la medida que haya un cambio de gobernante. “La expectativa de un cambio político es la que ha mantenido la esperanza de poder seguir con las puertas abiertas”. Sentenció que hay una serie de cuestionamientos ante el anuncio que hizo Maduro porque “él ya no es jefe del cargo para el cual fue electo” por lo que no pueden ejercer medidas económicas.

Noticiero Digital