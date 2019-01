Congresista estadounidense exige a Trump levantar bloqueo contra Venezuela

enero 29, 2019 - 4:03 pm

La congresista estadounidense, Ilhan Omar pidió al presidente de ese país, Donald Trump apoyar el diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición y levantar las “sanciones económicas”.

“Las nuevas sanciones de Trump a Venezuela no son más que un sabotaje económico diseñado para forzar el cambio de régimen al dejar morir de hambre a las mismas personas a las que reclamamos ayudar”, dijo la representante por el partido Demócrata en su cuenta Twitter @IlhanMN.

Las declaraciones de la congresista surgieron luego que el asesor de seguridad nacional en Washington, Jhon Bolton, amenazó con una intervención militar contra Venezuela.

“Tenemos que preguntarnos si Trump y [el Secretario de estado Mike] Pompeo están tan preocupados por los derechos humanos y la democracia en Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿por qué apoyan activamente regímenes horribles en Brasil, Guatemala y Honduras?”, escribió en otro trino la congresista.

Trump's new sanctions on Venezuela are nothing more than economic sabotage designed to force regime change by starving the very people we claim to be helping. We must lift these, & other sanctions impacting Venezuela's poor, & support dialogue between the opposition & government. https://t.co/hjOUseW1B6

— Ilhan Omar (@IlhanMN) January 28, 2019