Claudio Fermín: El salario aumenta, pero no hay incentivo ni estímulo para la producción venezolana

enero 15, 2019 - 2:11 pm

El sociólogo y dirigente opositor Claudio Fermín asistió este martes al programa Vladimir a la Una, conducido por Vladimir Villegas en el cual resaltó el tema de la situación económica y social que vive Venezuela en la actualidad.

El dirigente opositor dijo que el salario se ha venido aumentado de forma constante hace cuatro años pero no hay incentivo ni estímulo para la producción venezolana: “Ese modelo hay que acabarlo”, puntualizó.

Por otro lado indicó que “la solución es entender al otro”: “Tenemos que ayudarnos, porque debemos recuperar a Venezuela en su sentimiento de fraternidad”, expresó. Del mismo modo dijo que la medida está en reconciliar el país y luchar por eliminar la crisis económica”.

Por otra parte dijo que Juan Guaidó, pertenece a una generación que ha salido a la calle a hacer política: “Me siento representado y confío en lo que ellos van a hacer”, aseveró. Afirmó que la Asamblea Nacional no ha tenido la autoridad que se necesita para hacer valer su labor en el país: “Creo que Guaidó tiene una inmensa responsabilidad”, expresó.

En cuanto a los comentarios sobre Guaidó como Presidente dijo que “deben aterrizar” ¿Guaidó Presidente de Venezuela? ¿De dónde sacan eso?, cuestionó Fermín.

Del mismo modo aseveró que el desacato hay que resolverlo… No hay que ignorar que eso existe, expresó. Estimó que Guaidó y Édgar González logren en este cuarto año lo que no se logró en los primeros tres.

Sin embargo puntualizó que la solución no es esperar que cambie el Gobierno: “Tenemos que buscar soluciones, sentarse a conversar: “Nuestro plan de trabajo es la democracia, la violencia es un experimento que no ha resultado en ninguna parte y yo no quiero eso en Venezuela”, reiteró Fermín.

Por otro lado indicó que el 20M la mayoría de los venezolanos no votó: “Si ese descontento hubiese votado, estuviéramos en una situación distinta”.

Noticia al Día