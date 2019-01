Circuló falsa edición del Washington Post informando renuncia de Trump

enero 16, 2019 - 10:15 pm

Este miércoles circuló una falsa edición del Washington Post, con fecha del 1 de mayo, en el que se informaba la renuncia del presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.

Con el titular UNPRESIDENTED (Sin presidencia), la falsa edición reseñaba que el mandatario estadounidense “se había marchado raudamente de la Casa Blanca rumbo a Crimea, lo que había permitido ‘acabar con la crisis”, reseña el diario El País.

De acuerdo con el medio español, la edición impresa – que también fue publicada en un portal que emulaba al periódico – fue repartida a primera hora de la mañana fuera de la Casa Blanca, la estación de trenes y los alrededores del Capitolio.

Las personas descubrieron que era una noticia falsa por el cambio del eslogan. El del periódico más antiguo de Washington D. C (capital de EEUU) es “La democracia muere en la oscuridad”, mientras que la del medio falso reseñaba “La democracia despierta en acción”.

En la cuenta en Twitter del medio impreso, además, informaron sobre el hecho. “Hay ediciones falsas de The Washington Post que se están distribuyendo en el centro de DC y estamos al tanto de un sitio web que intenta imitar al Post”, reseñaba el periódico en la red social.

El hecho se lo adjudicó el colectivo de izquierda Yes Men, que en 2018 había impreso más de un millón de ejemplares falsos de The New York Times, en el que se anunciaba el fin de la guerra en Irak, refiere El País.

Por su parte, Onnesha Roychoudhuri y L.A. Kauffman – quienes se consideraron las autoras del texto – expresaron que el mismo busca reflejar una proyección a futuro.

AVN