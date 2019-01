Cinco trucos para perder peso tras Año Nuevo y no volver a recuperarlo

enero 1, 2019 - 10:00 pm

Uno de los más clásicos es el de rebajar los kilos de más obtenidos en diciembre, esto a fuerza de dietas o inscripciones en gimnasios.

Tal y como se ha dicho, antes de iniciar cualquier régimen alimenticio conviene tener claras tres cosas: las dietas milagro no existen, los alimentos milagrosos, tampoco, y “la pérdida de peso debe ser la consecuencia de adoptar unos buenos hábitos de vida y no el objetivo y el pretexto para hacer cualquier dieta”.

El portal El Español publicó algunas recomendaciones para comenzar este nuevo año recuperando la figura, con opciones sanas y bien pensadas por expertos:

Pasa de las dietas milagro

Perder 10 kilos en un mes no es ni una estrategia recomendable ni un forma saludable de afrontar un régimen que puede tener consecuencias directas en nuestro organismo. Un estudio publicado hace algún tiempo en la revista Nature concluía que las personas que hacen dieta son propensas al aumento de peso en el futuro.

Más frutas y verduras

Las verduras y la frutas deben ser el eje principal de nuestra dieta. Su ingesta habitual no sólo no está relacionada con el aumento de peso, sino que estos alimentos son un factor de protección contra el sobrepeso y la obesidad. Lo han demostrado numerosos estudios que señalan que deberíamos incluir un 50% de frutas y verduras, un 25% de cereales integrales y otro 25% de proteínas saludables.

Evita los ultraprocesados a toda costa

Las pizzas congeladas, las salsas industriales como el ketchup, la mayonesa, las hamburguesas, las frituras, los snacks, los cereales, las galletas, las chucherías, las salchichas o las bebidas energéticas son alimentos ultraprocesados cuyo consumo nos perjudica. En algunos países, estos alimentos, en lugar de ocupar una lugar marginal, conforman hasta el 50% de la dieta de la población. Así, no es de extrañar que un estudio publicado en la revista The American Journal of Clinical Nutrition concluyese que el consumo de estos alimentos está directamente relacionado con la epidemia de obesidad y sobrepeso que sufrimos en los países desarrollados.

Cuidado con lo que picas entre horas

En la actualidad, tenemos tal cantidad de alimentos insanos al alcance de la mano que resulta inevitable no caer en la tentación en algún momento del día. Seguramente, los momentos más críticos son el almuerzo y la merienda. La verdadera prioridad es cambiar la comida entre horas: esos picoteos que no son saludables.

Muévete (al menos 30 minutos al día)

La actividad física debe ser una prioridad en nuestros hábitos de vida. ¿Por qué? Lo explica la OMS de forma tajante en su página web: “Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial. Además, se estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica”.

Constancia es la clave

Ninguna de estas estrategias (o, más bien, la combinación de ellas) funcionará si no conseguimos integrarlas en nuestro día a día y que se prolonguen en el tiempo. De hecho, la adherencia a la dieta, la capacidad de las personas para adquirir un nuevo hábito alimentario que perdure y que le lleve a cumplir con sus objetivos de pérdida de peso, es el factor clave (y más desconocido) para que los propósitos de Año Nuevo pasen de ser una mera quimera a una realidad.

