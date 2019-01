Christian Zerpa en entrevista con Carla Angola: “Abandoné mi cargo en el TSJ porque temía por mi vida y la de mi familia”

enero 6, 2019 - 4:23 pm

La periodista venezolana radicada en EE.UU, Carla Angola, entrevistó en exclusiva al magistrado del TSJ que abandonó su cargo y arribó a Florida junto a su esposa y sus dos hijas.

En las redes sociales fue difundido un video para EVTV Miami donde Zerpa, desde Orlando, dijo que ha decidido salir de Venezuela para desconocer el gobierno del presidente Maduro, quien “pretende” juramentarse el próximo 10E ante el TSJ: “Considero que las elecciones no fueron libres, y las garantías electorales no estuvieron presentes”, aseveró.

Afirmó que la gran tragedia que tiene Venezuela en este momento, es que cuenta con el peor Gobierno y de igual forma una pésima oposición: “Vine a EE.UU. porque temía por mi vida y la de mi familia. Voy a colaborar con las autoridades estadounidenses por la libertad de Venezuela”, expresó.

Del mismo modo el magistrado desertor del TSJ, indicó que también fue diputado del Psuv en el período 2011 al 2015: “Siempre corremos el riesgo de ser encarcelados y perseguidos por cualquier situación, y también podríamos fallecer en las cárceles. Yo tengo familia y tengo que velar por ella”, puntualizó.

Sin embargo dijo que quería que en el TSJ se siguieran respetando los procedimientos y en muchos casos no fue así: “Nicolás Maduro me otorgó un cargo con la finalidad de garantizar decisiones favorables al Gobierno”, expresó.

Afirmó que arribó a EE.UU. con la finalidad de no seguirse prestando a las situaciones irregulares que se presentaron: “Junto a mi familia llegamos a la conclusión que no tenía sentido seguir apoyando a un Gobierno que solo ha llevado hambre y miseria a Venezuela”.

Zerpa, reiteró que a lo largo de los años evaluó la candidatura del presidente Maduro, y comprobó que existen personas vinculadas al entorno presidencial que están relacionadas con el tema de corrupción: “El peor secreto que le conozco al presidente Maduro, es que no realiza la separación de los poderes. El TSJ no actúa con ningún tipo de independencia”, sentenció.

En cuanto al sistema electoral venezolano, expresó que el problema en Venezuela es que existe un ventajismo por parte del Gobierno: “Hay fraude y no estamos en frente de un proceso íntegro en las elecciones que se realizan en nuestro país”.

Hizo un llamado a la reflexión a sus compañeros magistrados: “No podemos seguir apoyando lo que sucede en Venezuela. Aunque existen chavistas honestos, debemos tener claro que en Venezuela solo tres o cuatro personas toman las decisiones, pero los que formamos parte del TSJ, en muchos casos estamos excluidos y nuestra opinión no vale”, reiteró Zerpa.

Indicó que en Venezuela hay mucho miedo: “Existe un desespero y un desencanto por parte de las personas que trabajan entorno al Gobierno venezolano. Personas como yo, hay muchas… Estamos convencidos que ese no es el país que queríamos para nuestros hijos”, agregó.

Asumió su responsabilidad en cuanto al trabajo que realizó en el TSJ: “Me arrepiento de no haber continuado con mis valores en el trabajo que realicé en Venezuela y no tener coherencia en mis actos. Es una cruz que cargaré para toda la vida”.

Pidió perdón a sus familiares en Venezuela por no estar de acuerdo con la decisión que tomó: “Todo lo que viví me llevó a estas circunstancias. También pido disculpas a Venezuela aunque me toque ser odiado por la gente partidaria del Gobierno y la oposición… No podía quedarme callado y dejar que la vida pasara”, finalizó.

Noticia al Día