Chris Evans llamó “gusano” al vicepresidente de EE.UU

enero 8, 2019 - 4:02 pm

Chris Evans, protagonista de Capitán América, llamó “gusano” al vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence después de ver un video clip de una entrevista reciente donde, al parecer, trata de disimular la crisis migratoria del país norteamericano.

En el clip, publicado en Twitter por el programa Today, se muestra cuando un periodista pregunta al vicepresidente: “¿Usted sugirió al presidente Trump, como dijo, que debería haber construido un muro?, Todos sus representantes han negado que ese fuera el caso”.

El vicepresidente respondió: “Sé que el presidente ha dicho que esa fue su impresión… Sé que he visto clips de presidentes anteriores hablando sobre la importancia de la seguridad fronteriza, la importancia de abordar el tema de la inmigración ilegal… Honestamente, los estadounidenses quieren que abordemos este tema”.

Chris se dirigió a Twitter para emitir su opinión sobre la entrevista y escribió: “Wow. @VP es un pequeño gusano adulador que intenta desesperadamente tapar las mentiras de Trump. Él no tiene vergüenza. Sigue bajo la sombra, tonto. Todos te vemos”.

Asimismo, envió un poderoso mensaje para la prensa de norteamérica: “Además, esta línea de preguntas era demasiado suave. El volumen de desinformación que sale de la Casa Blanca es asombroso. Sin cuestionamientos difíciles cuando se les da la oportunidad, la mentira se normaliza. Los periodistas estadounidenses necesitan encontrar su coraje” afirmó en otro tuit.

Wow. @VP is an obsequious little worm desperately trying to sanitize Trump’s lies. He has no shame. Keep tap dancing you fool. We all see you. https://t.co/dk0MN5kf07

Also, this line of questioning was way too soft. The volume of misinformation coming out of the White House is staggering. Without hard questioning when given the chance, the lying becomes normalized. American journalists need to find their courage. https://t.co/dk0MN5kf07

— Chris Evans (@ChrisEvans) 8 de enero de 2019