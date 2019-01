China y Rusia presentes junto a más de 90 naciones en la juramentación de Maduro

enero 10, 2019 - 4:54 pm

Solamente seis presidentes de 19 países latinoamericanos acudieron al acto de juramentación de Nicolás Maduro en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, Evo Morales, de Bolivia; Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador; y Daniel Ortega, de Nicaragua y Osetia del Sur, Anatoli Bibílov

Durante el acto el presidente Venezolano saludo a los presentes y destacó que había un representante de la Unión Africana “que agrupa a 54 países” y de la Liga Árabe, que reúne a 20 países.

El gobierno de Rusia estuvo representado por el vicepresidente del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal, Ilyas Umakhanov, mientras que China envió al ministro de Agricultura y Asuntos Rurales, Han Changfu.

Los únicos mandatarios procedentes de fuera del continente americano fueron los presidentes de Osetia del Sur, Anatoli Bibílov, y de Abjasia, Raul Khajimba, dos países no reconocidos por la ONU.

Los primeros ministros de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves; y de San Cristóbal y Nieves, Timothy Harris, completaron la lista de mandatarios asistentes al acto.

También acudieron los vicepresidentes de Turquía y Bielorrusia, Fuat Oktay e Igor Liashenko, respectivamente; el ministro de la Defensa de Irán, Amir Atami; y el canciller de Palestina, Riad al-Maliki.

Además asistió el encargado de negocios de la embajada de México, Juan Manuel Nungaray; y el de Uruguay, Jose Luis Remedi; así como enviados de distintos países de África y de Medio Oriente.

Cabe destacar que México no comparte la idea de los integrantes del Grupo de Lima de anunciar nuevas medidas económicas en contra de Venezuela.

Algunas de estas medidas ya empezaron a aplicarse con el anuncio de Perú y de otros gobiernos de que no permitirán el ingreso a sus territorios de altos líderes del oficialismo venezolano y de sus familiares.

Más temprano el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benitez, ordenó el cierre de su embajada en Caracas.

Elecciones no reconocidas

El 20 de mayo de 2018 Nicolás Maduro resultó electo en unas elecciones en las que no participaron los principales partidos de la oposición venezolana por considerar que estas no eran libres ni competitivas. Los resultados de este comicio electoral no fueron reconocidos por Estados Unidos y la Unión Europea, quienes tampoco tuvieron representación en la toma de posesión.

Noticia al Día / BBC