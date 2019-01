Así es el segundo velorio wayuú llamado Ceremonia de huesos

enero 21, 2019 - 5:00 pm

“Lo que se va es como nuestra sombra, o como nuestra silueta, esfumada, imprecisa, pero nosotros morimos dos veces. Una vez aquí, y una vez en Jepira”, este es un extracto de las líneas del libro “El camino de los indios muertos” de Michel Perrrin, durante una investigación el siglo pasado en La Guajira

La realidad se trasladó hasta Maracaibo, y es que cuatro líderes wayuu, regresaron de la tierra para iniciar su tránsito a la paz eterna a través del denominado: segundo velorio. Rogelio León, Rogelio Segundo León, Manuel Palmar, y Regulo Vicier, permanecieron sepultados hasta la mañana de del pasado sábado 19 de enero, sus restos fueron exhumados para seguir la tradición que reúne a castas enteras para darles el definitivo y último adiós, en el que sus dolientes, reviven las lágrimas frente a los cofres que ahora conservan la unión de sus huesos y que, desde un altar en medio de las miradas, estarán por el tiempo que los ancianos de la familia así lo decidan.

Exhumación de un wayuú

Días previos a la exhumación los familiares más cercanos atraviesan por sueños en los que los ancestros fallecidos les indican qué hacer y cuándo es propio desenterrarlos. El recorrido al cementerio en caravana, la familia debe trasladarse junta y custodiada entre ellos mismos, esto como símbolo de la unión y reencuentro con el difunto.

Las manos que sacan los huesos

En el campo santo inicia el primer ritual. Haide González León, ha tenido la responsabilidad de escarbar en medio de los desgastados ataúdes. Su trabajo fue sacar los restos, y el compromiso se hace grande, porque son demasiados huesos. Ella había estado en otras oportunidades en esta tradición, pero nunca lo había hecho. Durante el ritual la protegía el ron que le daría la fuerza y dos contras que tenía ocultas para que ningún espíritu le hiciera compañía en las siguientes noches y así poder dormir tranquila, pero su trabajo apenas comienza, pues deberá estar sentada junto a los cofres que contienen los restos hasta que el segundo velorio acabe.

“Nos echamos la bija y el ron, tuvimos que tomar ron porque es ahí donde nos darían la fuerza. Uno habla con ellos, uno les dice ‘dame la fuerza y el valor’, para que el espíritu no te agarre y puedas dormir. Tienen que bañarnos, tenemos que acostarnos en un chinchorro, no podemos dormir, no podemos comer carne, no podemos tocarnos ni rascarnos la piel si no es un palito de madera; tienen que bañarnos, limpiarnos, darnos comida, sentarnos, todo eso entra en una dieta, porque se nos puede arrugar la piel y se nos puede caer el pelo, todas esas cosas tenemos que hacerlas para que no se nos meta el espíritu de ellos. El ron es para que ellos nos den fuerza, valor y poder”, dice González.

Apenas sacan del sepulcro los restos, una tela blanca es lanzada al cráneo sin mirarla, debe ser tapada de inmediato, pues un fuerte dolor de cabeza afectaría a quien lo vea. Los niños que están en el sitio deben ser bañados con chirrinche para purificarlos y protegerlos, ya que no debían acercase a los restos.

Haide está siguiendo la tradición, que por años ha llevado su familia y no se piensa despegar ni un minuto de su misión en este segundo velorio y agradece esta oportunidad en la que sus manos tocaron los huesos de sus ancestros “Ya de ahí ellos son una protección más para nosotras, porque ahora nos van a proteger y cuidar más”, aseguro.

Preparación de un banquete fúnebre

Pero mientras Haide, los León y González están en los campos santos destapando las tumbas de sus antepasados, en el lugar en donde se realizará el segundo velorio, también llamado “Ceremonia de Huesos”, hay otra labor y no es otra que la de preparar todo lo que se ofrecerá a dolientes e invitados: un banquete.

Más de 60 chivos y unas cinco vacas, serán parte del gran aperitivo de las siguientes horas. Las familias se dividen las responsabilidades en el matadero, otros se encargan de cortar las piezas, mientras unos preparan las verduras, arroz guajiro, yuca, chicha de maíz y otros disponen a mantener lleno un tanque que contiene chirrinche.

Kasha para los espíritus

Para los wayuú la presencia de los instrumentos ancestrales son la representación de los elementos de la naturaleza y quienes decidan tocarlos tendrán que llevar en sus venas un sentimiento que se represente en cada golpe, este sentimiento se transmite por la línea paterna o de algún familiar que pueda perfeccionar el toque del aprendiz. Luis Bernardo Echeto, es uno de ellos, un joven de 21 años que asegura que ese don musical nació con él y que su papá le dio la enseñanza para que fuera un buen guajiro a través de la música.

Luis Bernardo está presente en el segundo velorio luce un “karashat” en su cabeza-cinta tejida con detalles de símbolos wayuu y plumas-y es a través del sonido del “Kashaa”-nombre que recibe el tambor en wayuunaiki-que inicia la celebración funeral.

“Yo toco varios instrumentos indígenas. Cuando uno va tocando el Kasha siente la armonía el espíritu de todos los antepasados de nosotros y están aquí, ellos bailan con el sonido y están contentos con el sonido del Kasha”, dice Luis Bernardo sosteniendo la tambora.

Yonna para los ancestros

Una niña de siete años se para en medio del velorio, un hombre mayor la acompaña, al ritmo del Kasha bailan la Yonna que más que una danza, se trata de un rito con múltiples connotaciones simbólicas que mantiene dentro de la cultura guajira tres atributos esenciales como lo son la búsqueda del equilibrio social, solidaridad colectiva y relación entre el cosmos y el hombre.

El hombre representa el viento y la niña, la fuerza. La danza inicia con la niña persiguiendo al hombre, quien al ritmo de la música marcha hacia atrás, y esta, la niña, como representante de la fuerza tratará de derribarlo, si no lo consigue al cabo de un tiempo vendrá otra a relevarla. No pasan más de dos minutos, la niña logró el cometido, el hombre ahora yace en el suelo.

Acercamiento familiar

Mientras las actividades previas finalizan, ya todo está listo. Unos esperan desde afuera y otros están a la expectativa en el salón funeral. Los hombres entran con los cofres, que se dispondrán sobre las mesas velatorias que están perfectamente adornadas con telas blancas y tejidas sobre ellas símbolos en colores representativos de los wayuú, sombreros con los nombres de los exhumados, y chinchorros colgados en el fondo de manera abierta para mostrar la simetría cultural, le acompañan unos bolsos tejidos y el olor de las flores dispuestas en cada extremo se apodera del lugar. Los huesos de los muertos ya están ahí, sus dolientes también.

Mujeres en mantas comienzan a andar, llevan grandes bandejas con platos repletos de comida que marcan el inicio de la compañía a quienes hoy se reencuentran con sus familiares vivos.

Quedan a la espera de un sueño que les revele alguna buena noticia o presagio que les advierta que mal acecha a la familia. Y lo sabe José González, quien ha estado presente desde el principio del día y lo seguirá estando mientras agradece la libertad al mundo espiritual que ahora tendrán sus antepasados, quienes en unas horas cuando los ancianos lleguen a un conclave decidan y sean nuevamente enterrados, pero esta vez en osarios en los que perdurarán hasta la eternidad.

“Ellos van a Jepira, por la Vía Láctea, el camino de los indios muertos allá se encuentras sus casas”

Sobre un chinchorro extendido frente a los cofres que conservan los huesos de Rogelio León, Rogelio Segundo León, Manuel Palmar, y Regulo Vicier, está Haide González, pasó toda la noche en vela, con su mirada centrada en quienes están alrededor.

Unas horas han transcurrido desde que frente a todos reposan los restos de sus antepasados. La noche ha sido larga, lo sabe Haide quien ha permanecido inherente en el sitio, pero en unos momentos es asistida por las otras wayuú que deben bañarla, cambiarle la manta, y alistarla porque en unas horas se hará la despedida.

Toda mujer wayuú que llega frente a los cofres y ve a los familiares da el pésame, y se acerca a los osarios a llorar, muchas lo hacen al recordar los momentos vividos con el difunto y para pedir protección. Unas lo hacen con un pañuelo en la cara mientras otras posan su rosto sobre la textura de cada cofre.

El banquete sigue igual que como el primer día. Cada uno de los cofres posee un plato de comida compuesto por arroz guajirero, yuca y ovejo. A un lado una taza de café y del otro extremo una de chirinche.

El segundo entierro

En un momento, el silencio se hace protagonista y es cuando entran los jóvenes a levantar cada cofre y subirlo a los camiones que reposan a las afueras. Nuevamente se van en caravana, la preside los huesos de Rogelio León. Sus familiares y allegados suben al mismo e inicia el recorrido familiar, en unión, en medio de expectativas y de ron.

Los vasos se comparten, es una especie de brindis por la despedida. El campo santo tiene las puertas abiertas, cada vehículo entra y de él van descendiendo. En medio de una marea de mantas y sombreros coloridos que le da vida a la ruda tierra del cementerio inician las inhumaciones.

Las despedidas no se hacen esperar, las lágrimas tampoco. Las miradas se detienen sobre el trabajo que realiza el sepulturero con cada palada de cemento cuando ya finalmente cada cofre está en su osario. La despedida final ha llegado, con ella el ron y chirinche siguen diciendo presentes. Ya Rogelio León, Rogelio Segundo León, Manuel Palmar, y Regulo Vicier descasarán en paz. Según los ancestros de las tierras ancestrales irán a Jepira.

Mientras comparten un trago de ron en familia y amigos regresan nuevamente en caravana al lugar del velatorio. Las mesas siguen intactas, esperando ser nuevamente adornadas de platos que marcan el último banquete que está hecho de cinco vacas, 69 ovejos y chivos, más de seis bultos de arroz, ocho sacos de yuca, dos de papa, lechuga, repollos y zanahorias junto a 200 plátanos y tres ramos de topocho.

El chirrinche no parece acabarse, también es repartido entre los hombres. Cada quien recibe su plato y al finalizar se despide. El que hace pocas horas fue el salón velatorio queda como al principio, con telas extendidas con tejidos wayuú, los mismos tejidos, los mismos chinchorros y aquel olor a flores. Ya no hay nadie, solo el espacio vacío que reunió a las castas y que les permitió revivir la tradición ancestral.

Luis Fernando Herrera

Fotos: Mysol Fuentes / Carlos Robertson

Noticia al Día