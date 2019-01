“Para que Guaidó pueda tener éxito necesita la alianza de partidos

enero 14, 2019 - 5:17 pm

El politólogo zuliano Jesús Castillo Molleda explicó este lunes el contexto político que engloba la actual coyuntura del país ante el desconocimiento del nuevo gobierno de Nicolás Maduro y la posición que mantiene el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó.

Castillo Molleda detalló que el 45% de los venezolanos no se sienten identificados ni con Maduro ni con Guaidó y que este último debe entender que tiene “una gran oportunidad” para resucitar a su organización política, Voluntad Popular.

“Juan sabe que tiene oportunidad para ascender su liderazgo pero tampoco será con discursos bonitos, con los que va a lograr el éxito”, dijo Castillo Molleda, quién por otra parte resaltó que el presidente Nicolás Maduro “es un excelente político pero pésimo gobernante”.

Asimismo, compartió que para poder “quebrar” el gobierno de Maduro son necesarios tres elementos importantes: Organización y fuerza, negociación en puerta, “es necesario conversar con el sector del gobierno”, pero sobre todo “convences el ala del gobierno que no le gusta lo que está haciendo el presidente”.

Castillo indicó ejemplos como el de Honduras en el 2009 y Paraguay en el 2011 en los que “el propio partido político removió a su presidente, llegaron a pactos internos con la Fuerza Armada y recuperaron el poder internamente”, es por ellos que aseguró que la oposición debe tener mucho cuidado en “no vender falsas esperanzas otra vez”.

¿Ley de amnistía?

En cuanto a una posible Ley de Amnistía, Jesús Castillo Molleda señaló que no es momento de leyes, porque para el gobierno la AN está en desacato y los funcionarios públicos o servicios de inteligencia no le van a prestar atención porque “están muy concentrados en mantenerse en el poder”.

