"Casi imposible": Mujer queda embarazada dos veces en una semana

La británica Beata Bienias, de 36 años, había perdido la esperanza de ser madre después de verse incapaz de concebir durante casi una década debido a problemas de salud. Tras reiterados intentos logró lo que parecía imposible.

Sin embargo, el año pasado, un verdadero milagro ocurrió a la mujer, cuando logró quedarse embarazada dos veces en la misma semana -una vez de manera natural y otra vía fecundación in vitro (FIV)- dando finalmente luz a tres bebés, reporta el diario The Mirror.

En su embarazo, descrito por un experto en fertilidad como “casi imposible”, la mujer pudo concebir a un bebé por medio de FIV tan solo días después de haberse quedado embarazada con mellizos. Cuando se produjo la concepción artificial a través de una transferencia de embriones, Bienias y su marido desconocían que ya estaba embarazada, algo que solo se descubrió cuando fue sometida a su primera ecografía.

La gestación transcurrió sin problemas, y ahora la mujer es madre de tres bebés de cuatro semanas: Amelia, Matylda y Borys. “Fue el milagro más grande. Nunca pensé que algo tan increíble pudiera sucederme”, comentó la feliz progenitora.

Por su parte, la experta en fertilidad británica Emma Cannon señaló al diario que en 25 años de práctica profesional, solo vio un par de casos parecidos. En ellos, el embarazo natural ocurrió antes de la transferencia del embrión y las mujeres eligieron seguir con este y no completar la FIV.

“Nunca me he encontrado con una mujer que haya concebido naturalmente antes, o en el momento de la transferencia de embriones, y luego haya quedado embarazada a través del ciclo de FIV”, declaró.

