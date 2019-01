Carreño calificó de “aberración” la juramentación de Guaidó

enero 28, 2019 - 12:55 pm

En entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio, el constituyentista Pedro Carreño, presidente de la Comisión de Poder Público de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), calificó este lunes de “aberración” la iniciativa tomada por la Asamblea Nacional (AN) y Juan Guaidó, de autoproclamarse presidente.

“Esa aberración de la AN y de este señor (Juan Guaidó) sin ningún tipo de legalidad, (…) A este señor no lo juramentó la AN, se juramentó él mismo, no en una sesión, en un acto de calle y perdió su investidura de diputado, hoy a la luz de la Constitución ya no es diputado” y citó el artículo 191 de la carta magna.

“Quién va a presidir la AN, él mismo y eso es lo que dice la derecha que es democracia? Aquí lo que procede es que entiendan lo grave de la situación con que están jugando”, aseveró .

El también vicepresidente del Psuv Trujillo/Zulia aseguró que los últimos acontecimientos políticos obedecen a una confabulación internacional contra los países petroleros como Siria, Irán, Rusia “y Venezuela no escapa, llegó la hora de querer ponerle las manos a nuestro país utilizando la post verdad, tratan de engañar al mundo sobre la necesidad de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y para ello emplean cualquier mecanismo”.

Al referirse a la legitimidad del presidente Maduro, insistió que “en Venezuela se realizaron unas elecciones constitucionales en las que la oposición decidió no participar “porque sabían que iban a perder”.

Unión Radio/Noticia al Día