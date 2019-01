Cardi B lidera nominaciones a los iHeartRadio Music Awards 2019

enero 9, 2019 - 4:03 pm

iHeartMedia anunció los nominados para los Premios iHeartRadio Music 2019 y Cardi B lidera el la lista con 13 menciones.

Los iHeartRadio Music Awards celebran las canciones y los artistas más populares según datos de las estaciones de radio y la aplicación iHeartRadio.

Cardi B recibió la mayoría de las nominaciones gracias a su álbum debut “Invasion of Privacy” y múltiples colaboraciones. La canción más reproducida en 2018, “God plan” por Drake, recogió cinco nominaciones y compite en la carrera de la canción del año de Hip-Hop con los otros singles de Drake, “In My Feelings” y “Nice for What”. El rapero cuenta con ocho nominaciones.

Ariana Grande, Post Malone, Shawn Mendes y Maroon 5 también recibieron múltiples nominaciones. J Balvin obtuvo dos menciones, en las categorías de mejor canción latina y mejor artista latino.

Canción del año:

“Better Now” – Post Malone

“Girls Like You” – Maroon 5 featuring Cardi B

“God’s Plan” – Drake

“Perfect” – Ed Sheeran

“The Middle” – Zedd, Maren Morris, Grey

Artista femenina del año:

Ariana Grande

Camila Cabello

Cardi B

Dua Lipa

Halsey

Mejor artisa masculino:

Drake

Ed Sheeran

Kendrick Lamar

Post Malone

Shawn Mendes

Banda o grupo del año:

5 Seconds Of Summer

Imagine Dragons

Maroon 5

Panic! At The Disco

twenty one pilots

Mejor colaboración:

“Finesse (Remix)” Bruno Mars featuring Cardi B

“Girls Like You” – Maroon 5 featuring Cardi B

“I Like It” – Cardi B featuring Bad Bunny and J Balvin

“Meant To Be” – Bebe Rexha featuring Florida Georgia Line

“The Middle” – Zedd, Maren Morris, Grey

Mejor nuevo artista pop:

Bazzi

Lauv

Marshmello

MAX

NF

Mejor canción alternativa de rock:

“Africa” – Weezer

“Broken” – lovelytheband

“Happier” – Marshmello featuring Bastille

“High Hopes” – Panic! At the Disco

“Natural” – Imagine Dragons

Mejor artista rock:

Imagine Dragons

lovelytheband

Panic! At The Disco

Portugal. The Man

Thirty Seconds To Mars

Mejor artista de rock nuevo:

AJR

Badflower

Billie Eilish

lovelytheband

Two Feet

Canción rock del año:

“Are You Ready” – Disturbed

“Bulletproof” – Godsmack

“Devil” – Shinedown

“Safari Song” – Greta Van Fleet

“Zombie” – Bad Wolves

Artista Rock del año:

Five Finger Death Punch

Godsmack

Greta Van Fleet

Shinedown

Three Days Grace

Canción country del año:

“Heaven” – Kane Brown

“Meant To Be” – Bebe Rexha featuring Florida Georgia Line

“Most People Are Good” – Luke Bryan

“Rich” – Maren Morris

“Tequila” – Dan + Shay

Artista country del año:

Carrie Underwood

Jason Aldean

Luke Bryan

Luke Combs

Thomas Rhett

Canción bailable del año:

“Friends” – Marshmello and Anne-Marie

“Happier” – Marshmello featuring Bastille

“One Kiss” – Calvin Harris and Dua Lipa

“Remind Me To Forget” – Kygo featuring Miguel

“The Middle” – Zedd, Maren Morris, Grey

Artista Dance del año:

Calvin Harris

Kygo

Marshmello

The Chainsmokers

Zedd

Canción Hip-Hop :

“God’s Plan” – Drake

“I Like It” Cardi B featuring Bad Bunny and J Balvin

“In My Feelings” – Drake

“Nice For What” – Drake

“Psycho” – Post Malone featuring Ty Dolla $ign

Artista Hip-Hop:

Cardi B

Drake

Kendrick Lamar

Post Malone

Travis Scott

Mejor nuevo artista Hip-Hop:

BlocBoy JB

Juice WRLD

Lil Baby

Lil Pump

XXXTENTACION

Mejor canción R&B:

“Boo’d Up” – Ella Mai

“Finesse (Remix)” – Bruno Mars featuring Cardi B

“Medicine” – Queen Naija

“Sky Walker” – Miguel featuring Travis Scott

“When We” – Tank

Artista R&B:

Daniel Caesar

Ella Mai

H.E.R.

Miguel

SZA

Best New R&B Artist:

Brent Faiyaz

Ella Mai

H.E.R.

Queen Naija

TK Kravitz

Canción latina del año:

“Clandestino” – Shakira featuring Maluma

“Dura” – Daddy Yankee

“Échame La Culpa” – Luis Fonsi and Demi Lovato

“Me Niego” – Reik featuring Ozuna and Wisin

“X” – Nicky Jam and J Balvin

Artista Latino del año:

Bad Bunny

Daddy Yankee

J Balvin

Maluma

Ozuna

Mejor nuevo artista latina:

Lele Pons

Manuel Turizo

Mau y Ricky

Nio Garcia

Raymix

Canción regional mexicana del año:

“Entre Beso y Beso” – La Arrolladora Banda El Limón

“Me Dejé Llevar” – Christian Nodal

“Mejor Me Alejo” – Banda MS

“Mi Sorpresa Fuiste Tú” – Calibre 50

“Mitad Y Mitad” – Calibre 50

Artista regional mexicano:

Banda Carnaval

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Christian Nodal

Gerardo Ortiz

Productor del año:

David Garcia

Frank Dukes

Louis Bell

Marshmello

Noah “40” Shebib

Mejor letra: *Votación

“Consequences” – Camila Cabello

“Girls Like You” – Maroon 5 featuring Cardi B

“God’s Plan” – Drake

“In My Blood” – Shawn Mendes

“thank u, next” – Ariana Grande

“Without Me” – Halsey

Mejor cover: *votación

“A Million Dreams” – P!nk and Willow Sage Hart

“Africa” – Weezer

“Crying in the Club” – Niall Horan

“Fast Car” – Khalid

“In My Blood” – Charlie Puth

“Lucid Dreams” – Halsey

“Me, Myself & I” – Zayn

“Natural Woman” – Ariana Grande

“Rewrite the Stars” – Anne-Marie and James Arthur

“You’re Still The One” – Harry Styles and Kacey Musgraves

“Under Pressure” – Shawn Mendes and Teddy Geiger

“Your Song” – Lady Gaga

Mejor video: Votación

“Delicate” – Taylor Swift

“Dura” – Daddy Yankee

“Finesse (Remix)” – Bruno Mars featuring Cardi B

“Freaky Friday” – Lil Dicky and Chris Brown

“Girls Like You” – Maroon 5 featuring Cardi B

“God’s Plan” – Drake

“I Like It” – Cardi B featuring J Balvin and Bad Bunny

“One Kiss” – Calvin Harris featuring Dua Lipa

“Psycho” – Post Malone featuring Ty Dolla $ign

“Taki Taki” – DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna and Cardi B

“thank u, next” – Ariana Grande

“This Is America” – Childish Gambino

Mejor artista social: votación

Agnez Mo

Bhad Bhabie

Dylan Minnette

Joji

Lele Pons

Loren Gray

Mason Ramsey

Queen Naija

Tana Mongeau

Trixie Mattel

Mejor mascota de un famoso

Asia – Lady Gaga

Edgar – Brett Eldredge

Goodwin – Sabrina Carpenter

Gracie – Lauren Jauregui

Hatchi – Perrie Edwards

Mooshu – Alex Pall from The Chainsmokers

Piggy Smallz – Ariana Grande

Mejor lanzamiento en solitario: *Votación

Ally Brooke

Dinah Jane

Lauren Jauregui

Normani

Tiffany Young

Canción que nos dejó en shock:

“Here Comes The Change” – Kesha

“I’ll Never Love Again” – Lady Gaga

“One Day” – Logic featuring Ryan Tedder

“thank u, next” – Ariana Grande

“This Is America” – Childish Gambino

“Youth” – Shawn Mendes and Khalid

Mejor fotografía de tour

Andy DeLuca (5SOS)

Christian Tierney (Niall Horan)

Helene Pambrun (Harry Styles)

Josiah Van Dien (Shawn Mendes)

Pixie Levinson (Dua Lipa)

Rahul B (Camila Cabello)

Ravie B (Beyoncé)

Zack Caspary (Why Don’t We)

