Cardenales derrotó en entradas extras a Magallanes y tomó ventaja en la serie

enero 16, 2019 - 6:32 am

En entradas extras, Cardenales de Lara se impuso 6-2 a Navegantes del Magallanes, este martes, en el tercer choque de la serie semifinal que se disputó en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Con esta victoria, los larenses aseguran al menos regresar la serie a su feudo para un sexto juego el próximo sábado.

El bullpen naviero estuvo intratable durante 5.1 entradas, sin embargo, se desmoronó en el capítulo 11, cuando los bates crepusculares emboscaron a Edgar Ibarra, que no pudo sacar ni un out y recibió par de anotaciones.

Juniel Querecuto fue importante para la victoria larense, debido a que rompió el empate a dos rayitas, con una línea contundente al jardín derecho, que remolcó a Alejandro De Aza, lo que desató la euforia en el dugout que lidera el manager José Moreno.

Después de ese imparable, fue difícil para el pitcheo turco parar la hemorragia de carreras. Francisco Arcia se engomó por wild pitch de Luis Rico, Querecuto anotó por sencillo de Henry Rodríguez y, seguidamente, Rangel Ravelo colocó la sexta y última anotación con cohete a la derecha, que llevo a Ildemaro Vargas hasta la registradora.

Las cosas comenzaron de buena forma para los dirigidos por Luis Dorante, al abrir la pizarra en el mismo primer inning, gracias al bate de Alex Romero que, con indiscutible fletó a Ezequiel Carreras para poner arriba a los suyos.

Los bucaneros navegaban por aguas tranquilas, a pesar del apretado marcador de 1-0. César Valdez, abridor filibustero, se estaba mostrando sólido en la lomita, al transitar los primeros cuatro innings en blanco y solo admitir par de incogibles.

Sin embargo, el hechizo del quisqueyano, se acabó en el quinto acto. Luego de dos outs, los maderos de Cardenales se encendieron y pegaron cuatro hits seguidos, que sirvieron para voltear la pizarra. Vargas y Alí Castillo, fueron quienes produjeron las dos carreras.

La respuesta de la nave no tardó en llegar, en el cierre del sexto tramo, Luis Torrens ligó incogible a la pradera izquierda, que sirvió para empatar el compromiso 2-2 en las piernas de Alex Romero.

A partir de ese momento, el bullpen de cada novena hizo su trabajo y los relevistas fueron los protagonistas en los próximos cuatro innings.

Las ofensivas no pudieron destrabar el desafío y nueve entradas no fueron suficientes. Hasta el inning 11, cuando los brazos bucaneros se derrumbaron y no soportaron a la toletería larense, que fabricaron las cuatro carreras de la diferencia.

Magallanes apenas ha anotado tres carreras en los últimos 25 innings y en la serie apenas ha ligado tres extra bases, ninguno de ellos jonrón, luego de sacudir 10 vuelacercas en la serie contra Caribes de Anzoátegui y en partido por el comodín.

Prensa LVBP