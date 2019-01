Carabobeños atienden el llamado de la Asamblea Nacional

enero 16, 2019 - 8:54 pm

Los carabobeños participaron masivamente en el Cabildo Abierto convocado por la Asamblea Nacional y el Frente Amplio Carabobo, y que contó con la presencia de los diputados de la región ante la AN.

Procedentes de diversos municipios de la entidad los opositores se congregaron en la plaza Fabián de Jesús Díaz , de la urbanización Prebo de Valencia.

Los presentes esperaban la presencia del diputado Juan Guaidó, pero no estaba prevista su participación en el acto, ya que presidiría uno similar en Baruta, estado Miranda.

La masiva presencia de carabobeños fue considerada por la dirigencia opositora como un termómetro ante la marcha convocada para el 23 de enero.

Sorprende la cantidad de personas en el #CabildoAbierto de Valencia ahorita, considerando que es horario laboral. La gente está entendiendo la importancia de su participación en esta nueva etapa de lucha. Se acabó aquello de “si no trabajo, no como”, porque igual no puedes comer. pic.twitter.com/MMmomEj1LG

— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 16 de enero de 2019