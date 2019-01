Cantautor Héctor Urribarrí regresa a Maracaibo para ofrecer concierto el Día de los Enamorados

enero 21, 2019 - 12:57 pm

Luego de casi un año fuera del país, el cantautor venezolano Héctor Urribarrí regresa a Maracaibo para ofrecer lo que seguramente se convertirá en el show más romántico de toda su carrera.

“Aquí estaré” es el nombre del concierto -exclusivo para 100 personas- que se llevará a cabo el próximo viernes 14 de febrero, en el prestigio restaurante Murano, y que promete ser el regalo perfecto para los enamorados en su día.

“Este es un concierto que está lleno de muchas expectativas personales, porque es mi regreso luego de casi un año fuera de Venezuela; tiempo en el que me he dado cuenta del gran país que tenemos y aprendí a valorar mucho más lo nuestro. Todo esto se reflejará en el show. Estoy sumamente emocionado porque volveré a cantarle a mi público nuevamente en mi ciudad, en la que crecí y me formé como músico”, dijo Héctor Urribarrí.

El show contará con cuatro excelentes músicos en escena y un equipo de producción 5 estrellas, conformado por Julio Urribarrí y su equipo de Agente de Prensa, y la productora HOA, que está dando la talla en la ciudad.

Sobre el repertorio, aseguró que interpretará temas de su autoría llenos de nostalgia y romanticismo, así como escritos por otros cantautores venezolanos a los que ha admirado desde siempre, como lo son Ilan chester, Yordano, Ricardo Montaner, entre otros.

“Con este repertorio quiero enaltecer el gran orgullo que siento de ser venezolano. Estando afuera aprendí a valorar mucho más la esencia humana, reflexioné mucho y me di cuenta de las grandes cosas que tenemos en Venezuela; entre estas, su música. De todo esto compartiremos ese día”, expresó el cantautor, quien ha compartido escenario con artistas de la talla de Rafael “Pollo” Brito, Guaco, Serenata Guayanesa, Soledad Bravo, Nelson Arrieta, entre muchos otros.

Es importante destacar que Urribarrí tiene casi un año radicado en Puerto Natales, un pequeño poblado ubicado al sur del planeta, en la Patagonia Chilena. El cantante, destacó que viajó hasta allá tras su hija Abril y por el mismo motivo decidió quedarse.

El evento será por reservación. Los interesados deben comunicarse a través del número de Whatsapp 0414-3685655 o a través de su cuenta de Instagram @HectorUrribarri.

Nota de Prensa

Noticia al Día