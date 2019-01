Canadá reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

enero 23, 2019 - 2:50 pm

Asuntos globales de Canadá le dijo a CBC News que “Canadá reconoce a Juan Guaidó como el nuevo Presidente de Venezuela”, señala la cuenta de Twitter de CBC News Alerts este miércoles.

“El dirigente opositor hizo un juramento en Caracas hace poco tiempo, declarándose Presidente interino y diciendo que Nicolas maduro ha sido depuesto”, asegura el tweet.

Canadá sería el segundo país, hasta los momentos, en reconocer a Guaidó como presidente minutos después de juramentase en una manifestación en caracas.

BREAKING: Global Affairs Canada tells CBC News that Canada will recognize Juan Guaido as the new president of Venezuela. The opposition leader took an oath in Caracas a short time ago, declaring himself acting president and saying Nicolas Maduro has been deposed.

— CBC News Alerts (@CBCAlerts) January 23, 2019