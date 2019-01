Bolton: sanciones del Departamento del Tesoro son un paso

enero 8, 2019 - 6:02 pm

El Consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, señaló, a través de la red social Twitter, que “el régimen de Maduro ha saqueado miles de millones de personas de Venezuela para apuntalar su círculo íntimo, el ejército venezolano y sus aliados en La Habana”.

De esta manera dio su aval a las sanciones que el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció en contra del presidente de Globovisión, Raúl Gorrín y personas de su entorno, quienes estarían siendo señaladas de integran una red internacional de lavado de dinero.

Bolton destacó que “la acción del Tesoro de los Estados Unidos de hoy es otro paso importante para exponer y eliminar a todos los que se benefician y apoyan este régimen ilegítimo”.

The Maduro regime has looted billions from the people of Venezuela to prop up his inner circle, the Venezuelan military, and his allies in Havana. Today’s U.S. Treasury action is another strong step to expose and cut off all who profit from and support this illegitimate regime. https://t.co/38mZasnhFt

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 8 de enero de 2019