Boltón: "Habrá serias consecuencias para aquellos que intentan subvertir la democracia y dañar a Guaidó"

enero 29, 2019 - 4:24 pm

John Bolton, asesor de seguridad del gobierno de Estados Unidos, se pronunció tras las palabras del fiscal general Tarek William Saab y aseveró que quienes dañen a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN), y quien se juramentó como presidente interino en Venezuela, tendrán “serias consecuencias”.

Saab dijo que Guaidó tiene prohibición de salida del país y ordenó que se le congelen todos sus bienes. Se le solicitaron medidas cautelares y se dio inicio a una investigación en su contra.

“Denunciamos las amenazas ilegítimas del ex procurador general venezolano contra el presidente Juan Guaidó”, dijo Bolton en su Twitter.

Agregó que “permítanme reiterar que habrá serias consecuencias para aquellos que intentan subvertir la democracia y dañar a Guaidó”.

Expuso “ayer hablé con el Primer Ministro Bahktadze para expresar nuestro agradecimiento por el reconocimiento de Georgia del Presidente interino de Venezuela, Juan Guaido. Discutimos otras cuestiones bilaterales importantes, como impulsar para mejorar nuestra cooperación en materia de seguridad”.

We denounce the illegitimate former Venezuelan Attorney General’s threats against President Juan Guaido. Let me reiterate – there will be serious consequences for those who attempt to subvert democracy and harm Guaido.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 29 de enero de 2019