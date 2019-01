Boca Juniors contará con otro jugador colombiano en sus filas tras fichar a Jorman Campuzano

enero 18, 2019 - 5:44 pm

Boca Juniors sumará su otro jugador colombiano en su plantel tras fichar a Jorman Campuzano, proveniente del Atlético Nacional del balompié cafetero.

Campuzano, que usará el dorsal 27 en su espalda, se unirá a sus paisanos Sebastián Villa y Wilmar Barrios en las filas del cuadro xeneixe. Edwin Cardona también era jugador de Boca, sin embargo dejó abandonar el equipo para irse a México con Pachuca.

El centrocampista de 22 años asumirá su primera experiencia en el fútbol argentino. Jorman hizo su estreno como profesional en su país con el Deportivo Pereira en 2015 y en 2018 pasó al Atlético Nacional.

El club argentino le dio una cálida bienvenida y publicó una conmovedora entrevista en la que el orgullo de Tamalameque cuenta la crudeza de sus primeros años fuera del pueblo, los sacrificios, el plan B de ser soldado y todo lo que tuvo que pasar antes de cumplir el sueño de ser futbolista.

📹 Campuzano, en primera persona | Luego de la firma de su contrato, el volante contó detalles de su infancia en Colombia, su perseverancia para jugar al fútbol y el sueño de llegar a #Boca. ¡No te pierdas la conmovedora historia de vida del nuevo refuerzo! pic.twitter.com/MSrKmL3VAe — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 18 de enero de 2019

El club xeneixe también incorporó al centrocampista Iván Marcone, que llega desde el Cruz Azul mexicano.

“Estoy muy contento de estar acá. Desde el momento que me llamaron fue un objetivo llegar a Boca, así que estoy muy esperanzado con este nuevo proyecto. Me llega en un buen momento, en una edad justa para afrontar este reto tan importante”, dijo Marcone al sitio del club argentino.

El centrocampista de 28 años se reencontrará en el Xeneize con Gustavo Alfaro, quien lo dirigió en Arsenal.”Gustavo me tuvo desde pequeño. Estuve cuatro o cinco años con él, estuvo en mi debut, fue un entrenador muy importante en mi carrera futbolística. Cuando me enteré que se hizo cargo de Boca me puse muy contento porque era un premio merecido por su trayectoria. Que me tenga en cuenta es importante, esto es un reto muy importante para mí”, añadió.



Alberth Josue Piña/Agencias

Noticia al Día