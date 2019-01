“Bird Box Challenge”, el reto viral que Netflix ha tenido que prohibir

enero 4, 2019 - 10:02 am

El 2019 comenzó con un nuevo, y potencialmente peligroso, reto viral: el “Bird Box Challenge”, inspirado en la popular película de Netflix protagonizada por Sandra Bullock y que tiene a las personas caminando con los ojos vendados.

En el film posapocalíptico de Netflix Sandra Bullock debe recorrer el mundo a ciegas para evitar ser poseída por una entidad maligna que tiene el poder de obligar a la gente a quitarse la vida.

Las personas, influenciadas por la película empezaron a subir a YouTube videos de ellos aparentemente tratando de completar sus quehaceres diarios con los ojos cubiertos, protagonizando más de una caída.

Algunas personas optaron por no arriesgarse y realizar catas de comida a ciegas, otros usuarios de YouTube se animaron a salir a las calles para cumplir con el “Bird Box Challenge” obteniendo resultados un tanto peligrosos y llegando incluso hasta lastimarse.

Es por ello que Netflix utilizó sus cuentas oficiales en redes sociales para pedirle a los fanáticos de la película que tengan mucho cuidado para que “no terminen en el hospital debido a los memes” originados por su exitosa producción.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

