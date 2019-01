Aviones militares de Estados Unidos aterrizaron en Catam

enero 31, 2019 - 11:38 am

Aviones militares de Estados Unidos aterrizaron en las últimas horas en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), aeródromo militar importante para el uso de la Fuerza Aérea Colombiana. Por lo menos un avión de carga C17A Globe Master y un Boeing 737 estuvieron la estación aérea.

El portal especializado de movimiento de aviones militares de Estados Unidos Civ.Mil.Air reportó la llegada del C17A Globe Master a las 3 de la tarde y su retorno a Estados Unidos después de las 7 de la noche.

La nave salió de la base aérea Dover en Delaware. La base aérea de Dover es una de las más importantes de Estados Unidos y es la casa del 436th Airliftwing. Se le refiere a esta estación como “Liberty Wing”, el ala de la libertad, y opera los aviones más grandes de carga militar de Estados Unidos.

El movimiento de los aviones en mención también ha sido notado por el periodista Steve Herman, de la cadena Voice of América, quien publicó trinos en las últimas horas sobre el tema y ha preguntado a la fuerza aérea de Estados Unidos sin obtener respuesta hasta ahora.

Los aviones C17 son operados por dos pilotos y un experto de carga. Tienen capacidad para 102 fuerzas especiales de asalto o 134 soldados en sillas laterales. Carga pesada, militares, un tanque M1 Abrams, tres Strykers o 6 M11 16. Pueden llevar un total 77 toneladas de carga.

Esto ocurre en momentos en que se prepara una muestra aérea para celebrar los 100 años de la FAC, pero expertos militares aseguran que estos aviones no tienen que ver con el escuadrón Thunderbird de aviones de combate que estarán en el país para la muestra aérea. Ocurre pocos días después de que el asesor de seguridad del presidente Trump, John Bolton, fuera visto en conferencia de prensa con una libreta de apuntes en la que de se leía claramente “5000 tropas para Colombia”.

También pasa una semana después de que Estados Unidos anunciara un paquete de ayuda humanitaria para Venezuela. Expertos militares nos han dicho en los últimos minitos que este tipo de vuelos no son átipicos debido a la estrecha colaboración entre Estados Unidos y Colombia. La oficina de prensa del Ministerio de Defensa asegura que la presencia de los aviones corresponde a la visita del fiscal de Estados Unidos Matthew Whitaker a Colombia. Sin embargo, el avión C17 estuvo cuatro horas en Bogotá y la reunión del fiscal de Estados Unidos con el Presidente será hoy a las 10 am.

Fuentes oficiales en Estados Unidos le aseguran a La FM que personal militar no aterrizó ayer en Bogotá. La FM no ha podido confirmar las razones del vuelo, su llegada o contenido. La FM se ha contactado con las entidades correspondientes en Estados Unidos y Colombia para conocer más sobre la noticia y está esperando respuesta. La oficina de prensa de la Embajada de Estados Unidos nos dice que a esta hora no tienen información al respecto. Tan pronto se tenga desarrollo se comunicará.

La FM