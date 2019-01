Así respondió las críticas la periodista de VTV que cayó en vivo y directo

enero 18, 2019 - 9:54 am

La periodista de VTV, Verónica Chacón, respondió a las críticas en las redes sociales luego de haber tropezado en vivo y directo desde el programa Punto de Encuentro.

“¿Te gustó mi caída? Te regalo un boleto en primera fila para que veas cómo me levanto” posteó en las stories de su Instagram @verochacon acompañado del vídeo donde cae.

Cuando volvió del corte comercial la periodista expresó “fue un poco abrupto la ida a la pausa en la parte anterior, quienes hayan grabado me lo envían a mis redes sociales, a mi cuenta en Instagram y Twitter. La gente habrá pensado que me fui acorriendo para la clínica o un hospital pero no, aquí estoy”.

Finalizó el programa indicando “gracias por habernos acompañado durante todo el programa, desde la caída hasta la parada. Nos reencontramos mañana sin caída”, puntualizó.

#17Ene VIRAL | Periodista de VTV se cae en pleno estudio, en vivo y directo. Sus propios compañeros se ríe. Video: Cortesía. pic.twitter.com/WXfqzUrPV9 — Luis Olavarrieta (@LuisOlavarrieta) 17 de enero de 2019

