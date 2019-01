Así felicitó Maluma a su novia por su cumpleaños (+Foto)

enero 14, 2019 - 3:21 pm

El cantante de música urbana Maluma utilizó la plataforma 2.0 para enviarle un tierno mensaje a su novia, Natalia Barulich, a propósito de su cumpleaños.

El colombiano se fue hasta su Instagram para compartir la fotografía de la modelo cubana, junto a la que escribió: “Es tu cumpleaños pero realmente el regalo es para mí por tenerte a mi lado todos los días. Te amo Natalia HBD MY LOVE. (I know you are gonna kill me because of this picture 😂)”.

Pese a las críticas constantes sobre la sexualidad de Maluma, ambos siguen demostrando que no importa lo que se diga de ellos, pues al parecer están más unidos que nunca y este mensaje podría demostrarlo.

La dupla lleva casi dos años juntos y han confesado en varias oportunidades que mantienen una gran química y que son creyentes del “amor libre”.

